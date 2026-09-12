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Национален протест срещу ветрогенератори и фотоволтаици върху земеделски земи

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Златин Бояджиев
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национален протест ветрогенератори фотоволтаици земеделски земи
Снимка: БНТ
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Национален протест срещу изграждането на ветрогенератори и фотоволтаични паркове върху земеделски земи имаше днес в Добрич, Русе, Перник и Пловдив. Организатори на протестите бяха 26 неправителствени сдружения. В Пловдив имаше и мотошествие срещу изграждането на ветрогенератори и фотоволтаични паркове върху земеделски земи и в близост до населени места.

Исканията са за спазване на законодателството. Да не се използват обработваема земя и вододайни зони за изграждане на съоръженията и да се спазват отстоянията от населените места и защитените природни територии като Натура 2000. Предлага се да има пълен мораториум върху изграждането на нови мощности, докато не се създаде една национална единна карта на изградените мощности.

Олга Дочева-Задруга за запазване на България: „Ние разписваме становища от март месец активно. Единствените хора, които ни отговориха и подкрепиха в това отношение за плана за приоритетни зони, са Министерството на околната среда и водите, които искат да населят 25 населени места с ветрогенератори на площ от 6000 квадратни километра. Това е огромна площ – 1,55.“

#земеделски земи #национален протест #ветрогенератори #фотоволтаици

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