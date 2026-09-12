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В Световния ден на първата помощ: Как се оказва помощ на пострадали мигранти

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
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По повод Световния ден на първата помощ БЧК – Бургас организира демонстрация в Малко Търново, посветена на оказването на първа помощ в контекста на миграцията.

Участниците показаха как трябва да се реагира при състояния, които могат да възникнат при продължително придвижване и тежки климатични условия – измръзване на крайниците, дехидратация и хипертония.

Демонстрирани бяха още кардиопулмонална ресусцитация и работа с автоматичен външен дефибрилатор – действия, които при спешна ситуация могат да се окажат решаващи за спасяването на човешки живот.

Присъстващите получиха и информационни материали с основни правила за реакция при различни спешни състояния. Инициативата напомня, че навременната и правилно оказана първа помощ може да бъде решаваща в минутите преди пристигането на медицински екип.

#Бургас #Световен ден на първата помощ #малко търново #демонстрация

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