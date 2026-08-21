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Любослав Руйков смени отбора във Формула 4

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Спорт
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Първият старт за българина с новия му тим ще бъде в началото на септември на "Имола".

Любослав Руйков смени отбора във Формула 4
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Българският пилот във Формула 4 Италия Любослав Руйков вече ще се състезава за италианския тим Према Рейсинг. Първият старт на Руйков за новия му отбор ще е в началото на септември на „Имола“, където ще се проведе петият кръг от сезона във Формула 4 Италия.

Любо дебютира тази година във Формула 4 след изключително успешна кариера в картинга, като освен в италианския шампионат, той записа отделни стартове и във Формула 4 Централна Европа, Великобритания и европейския шампионат.

„За втората половина на сезона се отвори едно място в Према и тъй като желаещите за него бяха повече, имаше тест на „Имола“ – обясни Руйков. – Много съм доволен от представянето ми, тъй като стигнах до третото място в общата тестова сесия, част от която беше и нашата надпревара.

„Према е много успешен и голям отбор, представят се много силно не само във Формула 4, така че се радвам, че успях да се преборя.“

В първите 4 кръга този сезон във Формула 4 Италия с автомобил на Трайдънт Руйков спечели 9 точки и заема 36-ото място от 59 пилоти, а в подреждането на дебютантите е 12-и.

#Перма Рейсинг #Любослав Руйков #Формула 4

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