Калояна Налбантова се класира за полуфиналите на турнир в Нюпорт

Калояна Налбантова се класира за полуфиналите на единично жени и така си гарантира медал на международния турнир по бадминтон в Нюпорт (Белгия).

Поставената под №2 българка победи седмата в схемата Тереза Швабикова (Чехия) с 21:14, 21:13 за 36 минути на корта. Така тя записа трети пореден успех в надпреварата.

Налбантова показа стабилна игра, водеше убедително и в двата гейма и без проблеми спечели срещата.

По-късно днес в спор за място на финала възпитаничката на Стилиян Макарски ще играе срещу победителката от мача между квалификантката Цзян Пин Сюен (Тайван) и №3 в схемата Вън Юй Чжан (Канада).