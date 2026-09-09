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БНТ 3 излъчва финалите на "Асарел България Оупън"

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Спорт
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Гледайте състезанията на живо в събота от 11:00 и от 12:00 часа.В неделя прякото предаване стартира в 12:00.

БНТ 3 излъчва финалите на "Асарел България Оупън"
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Скорост, реакция, прецизност. Когато милисекундите решават всичко, на масата остават само най-добрите.

Световният тенис на маса се завръща в Панагюрище. По-бърз, по-силен, по-престижен.

100 000 долара награден фонд и звезди от висока класа. Димитрий Овчаров, Тибо Поре, Мию Нагазаки и Хитоми Сату са част от елита в битка за титлите при мъжете и жените.

Гледайте състезанията на живо в събота от 11:00 и от 12:00 часа.

В неделя прякото предаване стартира в 12:00.

Наследете се на финалните дни от шоуто "Асарел България Оупън" само по БНТ 3!

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