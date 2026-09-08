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Победа за Калина Христова на старта на квалификациите на турнира по тенис на маса "Асарел България Оупън"

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Чете се за: 03:00 мин.
Спорт
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Най-интересното от надпреварата може да проследите този уикенд в каналите на БНТ.

Калина Христова
Снимка: WTT Contender PANAGYURISHTE Presented by Asarel 2026
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Първият ден от квалификациите на турнира по тенис на маса "Асарел България Оупън" (WTT Contender Panagyurishte 2026 Presented by Asarel) в Панагюрище предложи редица драматични сблъсъци с българското участие и зрелищен обрат за Калина Христова при жените.

Една от най-изявените родни състезателки в последните сезони изоставаше с 0:2 гейма от Паулина Вега (Чили), но след три последователни гейма (11:9, 11:8, 11:9) Христова победи и запази шансове за класиране напред в турнира.

В сряда за Калина Христова предстои решаващ мач в груповата фаза на пресявките срещу сръбкинята Сара Радак.

Малко по-късно в схемата при мъжете Стефан Димитров остана на крачка от успеха срещу германеца Седрик Майснер в най-зрелищния мач за деня с българско участие.

Състезателят на дупнишкия клуб Марек-Дигеста имаше 5 мачбола, но както и срещу Владимир Петков по-рано през деня, Майснер демонстрира невероятна устойчивост за крайния успех. В дневната сесия Димитров поведе с 2:0 гейма на поляка Матеуш Залевски, но не можа да задържи аванса си (11:5, 13:11, 10:12, 7:11, 5:11).

Юбилейното десето издание на "Асарел България Оупън" продължава утре с останалите мачове в квалификациите, а в четвъртък започва основната схема на едно от най-силните спортни събития в България през годината, като наградният фонд е от внушителните 100 000 долара.

Резултати, мъже по единично:
Владимир Петков - Седрик Майснер (Германия) 2:3 (11:8, 14:12, 2:11, 10:12, 7:11)
Стефан Димитров - Матеуш Залевски (Полша) 2:3 (11:5, 13:11, 10:12, 7:11, 5:11)
Димитров - Майснер 2:3 (9:11, 4:11, 11:5, 11:7, 15:17)
Петков - Залевски 2:3 (1:11, 11:7, 6:11, 11:9, 7:11)
Давид Костадинов - Абдулах Игинлер (Турция) 0:3 (8:11, 8:11, 5:11)
Ивайло Косев - Даниел Берсоса (Испания) 0:3 (9:11, 6:11, 3:11)
Косев - Игинлер 0:3 (6:11, 4:11, 8:11)
Костадинов - Берсоса 0:3 (9:11, 5:11, 8:11)

Резултати, жени по единично:
Виктория Персова - Валентина Риос (Чили) 1:3 (11:8, 8:11, 8:11, 4:11)
Персова - Франциска Шрайнер (Германия) 0:3 (8:11, 6:11, 7:11)
Цветелина Георгиева - Адина Дякону (Румъния) 0:3 (6:11, 5:11, 4:11)
Георгиева - Дебора Виварели (Италия) 1:3 (9:11, 13:11, 4:11, 3:11)
Сиделя Мутлу - Ема Лабашова (Словакия) 0:3 (5:11, 5:11, 2:11)
Мутлу - Никол Арлия (Италия) 0:3 (7:11, 8:11, 4:11)
Анита Петкова - София Жан (Испания) 0:3 (4:11, 3:11, 7:11)
Петкова - Клеър Пикар (Франция) - 0:3 (4:11, 7:11, 16:18)
Калина Христова - Едже Харадж (Турция) 1:3 (9:11, 9:11, 11:9, 11:13)
Христова - Паулина Вега (Чили) 3:2 (11:13, 7:11, 11:9, 11:8, 11:9)
Нина Николова - Клеър Пикар (Франция) 2:3 (11:5, 5:11, 11:3, 9:11, 5:11)
Николова - София Жан (Испания) 0:3 (3:11, 7:11, 4:11)

Най-интересното от надпреварата може да проследите този уикенд в каналите на БНТ.

#Асарел България Оупън

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