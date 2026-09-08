Победа за Калина Христова на старта на квалификациите на турнира по тенис на маса "Асарел България Оупън"

Първият ден от квалификациите на турнира по тенис на маса "Асарел България Оупън" (WTT Contender Panagyurishte 2026 Presented by Asarel) в Панагюрище предложи редица драматични сблъсъци с българското участие и зрелищен обрат за Калина Христова при жените.

Една от най-изявените родни състезателки в последните сезони изоставаше с 0:2 гейма от Паулина Вега (Чили), но след три последователни гейма (11:9, 11:8, 11:9) Христова победи и запази шансове за класиране напред в турнира.

В сряда за Калина Христова предстои решаващ мач в груповата фаза на пресявките срещу сръбкинята Сара Радак.

Малко по-късно в схемата при мъжете Стефан Димитров остана на крачка от успеха срещу германеца Седрик Майснер в най-зрелищния мач за деня с българско участие.

Състезателят на дупнишкия клуб Марек-Дигеста имаше 5 мачбола, но както и срещу Владимир Петков по-рано през деня, Майснер демонстрира невероятна устойчивост за крайния успех. В дневната сесия Димитров поведе с 2:0 гейма на поляка Матеуш Залевски, но не можа да задържи аванса си (11:5, 13:11, 10:12, 7:11, 5:11).

Юбилейното десето издание на "Асарел България Оупън" продължава утре с останалите мачове в квалификациите, а в четвъртък започва основната схема на едно от най-силните спортни събития в България през годината, като наградният фонд е от внушителните 100 000 долара.

Резултати, мъже по единично:

Владимир Петков - Седрик Майснер (Германия) 2:3 (11:8, 14:12, 2:11, 10:12, 7:11)

Стефан Димитров - Матеуш Залевски (Полша) 2:3 (11:5, 13:11, 10:12, 7:11, 5:11)

Димитров - Майснер 2:3 (9:11, 4:11, 11:5, 11:7, 15:17)

Петков - Залевски 2:3 (1:11, 11:7, 6:11, 11:9, 7:11)

Давид Костадинов - Абдулах Игинлер (Турция) 0:3 (8:11, 8:11, 5:11)

Ивайло Косев - Даниел Берсоса (Испания) 0:3 (9:11, 6:11, 3:11)

Косев - Игинлер 0:3 (6:11, 4:11, 8:11)

Костадинов - Берсоса 0:3 (9:11, 5:11, 8:11)

Резултати, жени по единично:

Виктория Персова - Валентина Риос (Чили) 1:3 (11:8, 8:11, 8:11, 4:11)

Персова - Франциска Шрайнер (Германия) 0:3 (8:11, 6:11, 7:11)

Цветелина Георгиева - Адина Дякону (Румъния) 0:3 (6:11, 5:11, 4:11)

Георгиева - Дебора Виварели (Италия) 1:3 (9:11, 13:11, 4:11, 3:11)

Сиделя Мутлу - Ема Лабашова (Словакия) 0:3 (5:11, 5:11, 2:11)

Мутлу - Никол Арлия (Италия) 0:3 (7:11, 8:11, 4:11)

Анита Петкова - София Жан (Испания) 0:3 (4:11, 3:11, 7:11)

Петкова - Клеър Пикар (Франция) - 0:3 (4:11, 7:11, 16:18)

Калина Христова - Едже Харадж (Турция) 1:3 (9:11, 9:11, 11:9, 11:13)

Христова - Паулина Вега (Чили) 3:2 (11:13, 7:11, 11:9, 11:8, 11:9)

Нина Николова - Клеър Пикар (Франция) 2:3 (11:5, 5:11, 11:3, 9:11, 5:11)

Николова - София Жан (Испания) 0:3 (3:11, 7:11, 4:11)

Най-интересното от надпреварата може да проследите този уикенд в каналите на БНТ.