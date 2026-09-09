БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

В края на август са регистрирани най-ниските стойности на цените на хранителните стоки на едро от началото на годината

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

В края на август у нас са регистрирани най-ниските стойности на цените на хранителните стоки на едро от началото на годината. Това каза в студиото на "Денят започва" председателят на комисията по стоковите борси и тържищата Владимир Иванов.

Владимир Иванов, Държавна комисия по стокови, борси и тържища: "В момента е права линия индекса, т.е. без изменения. Наблюдаваме вече 4 месеца абсолютно стабилен пазар, характерен за сезона, с добро сезонно предлагане."

По повод цените на някои от млечните продукти, като кашкавала, например, тенденцията е за увеличение с 5% на годишна база. При киселото мляко тенденцията е същата.

"Тук има вариации от порядъка на 3 до 5 процента. От 1 януари до момента почти няма промяна. Това показва един доста стабилен процес. Няма резки изменения. Едно темпо между 2 до 5 процента. При прясното мляко даже имаме спад, както виждате. Това е следствие на по-високото предлагане. При две години маслото беше в порядка на 5,50 евро или 10 лева. Към момента има по 4, по 3,50 евро."

При свинското месо има по-големи вариации, но през последните 5 години на фона на всичките кризи това е най-стабилният продукт, който е с най-малки изменения, каза още Владимир Иванов.

Олиото е на цена на дребно на регал година и половина почти без промяна, допълни той, а при някои промоции стойността му е дори по-ниска в сравнение от преди две години.

Предлагането на плодове е доста добро, има повече продукция тази година спрямо миналата, обясни Владимир Иванов.

Вижте целия разговор във видеото

Гледайте новините и в Метрото Metro
#цени на хранителни стоки на едро #Държавната комисията по стокови борси и тържища #председател #владимир иванов #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

Христо Янев подаде оставка
1
Христо Янев подаде оставка
Цени от над 1,90 евро за дизел през следващата седмица прогнозират от бранша
2
Цени от над 1,90 евро за дизел през следващата седмица прогнозират...
Европейските банки местят златото си от Северна Америка заради нарастващата геополитическа несигурност
3
Европейските банки местят златото си от Северна Америка заради...
Урсула фон дер Лайен и Антонио Коща: Кадрите от погребението на Ратко Младич в Белград бяха шокиращи
4
Урсула фон дер Лайен и Антонио Коща: Кадрите от погребението на...
Хаос на британските летища: Стотици полети бяха отменени заради технически проблем във въздушния контрол
5
Хаос на британските летища: Стотици полети бяха отменени заради...
В предизборната надпревара: Кои кандидати за "Дондуков" 2 ще подкрепят парламентарните партии?
6
В предизборната надпревара: Кои кандидати за "Дондуков" 2...

Най-четени

Доживотен затвор за шофьора на автобуса, причинил смъртта на двамата полицаи в Бургас
1
Доживотен затвор за шофьора на автобуса, причинил смъртта на...
Председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен пристига на двудневно посещение в Гренландия
2
Председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен пристига на двудневно...
Прокуратурата разследва родителите на 6-годишно дете, паднало от тротинетка във Велинградско
3
Прокуратурата разследва родителите на 6-годишно дете, паднало от...
Двойно убийство и самоубийство в Исперих
4
Двойно убийство и самоубийство в Исперих
Полицията в Генерал Тошево задържа 74-годишен мъж за побой над дете
5
Полицията в Генерал Тошево задържа 74-годишен мъж за побой над дете
Гледайте по БНТ 3 финала на световното първенство по Сока 6
6
Гледайте по БНТ 3 финала на световното първенство по Сока 6

Още от: Бизнес

Цени от над 1,90 евро за дизел през следващата седмица прогнозират от бранша
Цени от над 1,90 евро за дизел през следващата седмица прогнозират от бранша
Септемврийското море: Оферти с намаление от 10 до 50% в хотелите край Варна Септемврийското море: Оферти с намаление от 10 до 50% в хотелите край Варна
Чете се за: 03:40 мин.
Българският туризъм: Уроците от миналото до днес Българският туризъм: Уроците от миналото до днес
Чете се за: 05:27 мин.
Дигитални умения: Обучават 2400 българи за работа с изкуствен интелект Дигитални умения: Обучават 2400 българи за работа с изкуствен интелект
Чете се за: 02:45 мин.
По-евтини плодове и зеленчуци тази седмицата, ръст има при цените на основните храни По-евтини плодове и зеленчуци тази седмицата, ръст има при цените на основните храни
Чете се за: 02:47 мин.
Вицепремиерът Александър Пулев ще води българска правителствена делегация в Пекин Вицепремиерът Александър Пулев ще води българска правителствена делегация в Пекин
Чете се за: 02:15 мин.

Водещи новини

Изтича срокът за подаване на документите на партии и коалиции за президентския вот
Изтича срокът за подаване на документите на партии и коалиции за...
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Приключи обезвреждането на района около военния завод “ЕМКО” след взрива на 10 август. Приключи обезвреждането на района около военния завод “ЕМКО” след взрива на 10 август.
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Организират операция за свалянето на тялото на загиналия в Стара планина парапланерист Организират операция за свалянето на тялото на загиналия в Стара планина парапланерист
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Пропаднала реколта: Сушата в Европа се отрази тежко върху добивите от царевица Пропаднала реколта: Сушата в Европа се отрази тежко върху добивите от царевица
Чете се за: 03:15 мин.
По света
САЩ обявиха, че са унищожили пет ирански танкера
Чете се за: 01:30 мин.
По света
28-метров модел на син кит посреща посетителите на Морската градина...
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Приключи първият етап от ремонта на музея в Благоевград
Чете се за: 02:25 мин.
У нас
Три суматрански тигърчета бяха прегледани и чипирани в зоопарка в...
Чете се за: 01:05 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ