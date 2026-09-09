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Почти е приключило почистването на наносите след наводнението в Пещера, каза кметът Йордан Младенов

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Почти е приключило почистването на наносите, довлечени от реката в Пещера след наводнението от края на август, съобщи за "Денят започва" кметът на града Йордан Младенов. Остава обаче разчистването на коритото на Стара река, което е пълно с камъни и дървета. То ще се случва поетапно, тъй като реката е с доста голяма дължина и финансово дейностите са непосилни за общината, допълни Младенов. Ще се търси възможност и за средства от Фонд "Бедствия и аварии", където до края на седмицата ще бъде внесен идеен проект. Изчистени са и пострадалите къщи в ромския квартал на града:

Йордан Младенов, кмет на Пещера: "И десетте къщи, искам да кажа, че вече са изчистени от наноси. Има комисия, която обаче за съжаление подтвърждава, че къщите са... Незаконни? Незаконни, да, могат да кажа незаконни. Подадени са документи към Социалната агенция, с което обаче очакваме те да се прознесат при наличието на незаконни къщи, дали ще могат да получат някакви помощи."

Пострадалите са получили помощи от Общината и от БЧК.

"Изчистихме им домовете, направихме ги годни за живеене, доколкото това може да стане. Разбира се, че има комисия, която ще огледа тези домове, за да видим след като те са незаконни, предстои ли тяхното събаряне, може ли да има конструктивни становища да останат."

Предстои подмяна на водопровода в града, особено след като при бедствието пострада един от основните водоизточници.

"Там очакваме споразумение с МРРБ, което имаме вече готов проект, с разрешение за стореж. Средствата бяха гласувани в бюджета на държавата. Просто очакваме споразумение и имаме избран изпълнител, за да почнем подмяната на водопровода, който е в самото корито. Ще търсим възможност и за самото речно водохващане, но там нещата са малко по-сложни, така че трябва да го консултираме с хидролози, да не засегнем отдолу подземните води при самото подзиждане, да не засегнем отдолу водата и да спрем водоизточника, така че не се решава всичко с лека ръка."

Кметът на Пещера допълни, че общината всяка година зачиства коритото на Стара река и ако това не е била практика, щетите от бедствието са щели да бъдат много по-сериозни.

Вижте целия разговор във видеото

#корито на Стара река #разчистване след наводненията #нов водопровод #ромски къщи #пещера

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