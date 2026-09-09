Продължава спадът на река Дунав в целия български участък

Пореден спад на нивото на река Дунав е отчетен при всички водомерни постове. Най-значителната промяна за изминалото денонощие е край Русе. Там понижението е с 4 сантиметра и вече са достигнати 116 см под условната кота нула.

При Никопол, Свищов и Силистра спадът е с 3 см. На разположените западно постове между видинското Ново село и Оряхово нивото се е понижило с 1 - 2 см. Няма нови плавателни съдове, които да са заседнали в или извън фарватера, информират от Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“.

Остават в сила всички ограничения в газенето на корабите за българския участък на реката.