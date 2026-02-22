БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас...
Еба Андерсон спечели титла при дебюта за жените на 50 км ски бягане на Зимни олимпийски игри

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 03:07 мин.
Спорт
Първо злато на олимпийски игри за шведката.

Еба Андерсон
Снимка: БТА
Шведката Еба Андерсон спечели олимпийската титла на 50 км ски бягане в класически стил на Игрите в Милано/-Кортина. Маратонът от 50 км за жени се провежда за първи път на олимпийски игри, като дисциплината замени критикуваното бягане на 30 км. В по-кратката дисциплина доминираха норвежките в последните олимпийски игри с победи на легендите Марит Бьорген (2014 и 2018), както и на Терезе Йохауг (2022).

Еба Андерсон финишира първа с време от 2:16.28.2 часа, като тя постигна своеобразен връх, тъй като до момента спечели три сребърни медала на състезанията в Тезеро - в индивидуалния старт, в скиатлона и в щафетата. Това бе първо злато на олимпийски игри за шведката. Андерсон е и шесткратна световна шампионка индивидуално и в щафетата от 2019 година насам.

Норвежката Хайди Венг спечели сребърен медал с изоставане от 2:15.3 минути зад шампионката. Тя има злато с щафетата на Олимпийските игри, както и бронзов медал в скиатлона.

Във финален спринт трета с бронза завърши швейцарката Надя Келин, която изпревари Кристин Фоснес от Норвегия и славната американка Джеси Дигинс, за която това бе последно състезание в кариерата. Надя Келин има сребърен медал с тима на Швейцария в отборния спринт на Олимпийските игри в Милано/Кортина.

Еба Андерсон водеше след първия километър, като близо до нея пв началото бяха Хайди Венг от Норвегия, австрийката Тереза Щадлобер и американката Джеси Дигинс.

След десетия километър Венг излезе начело, като заедно с Андерсон направиха разлика пред преследвачките си. Двете редуваха водачеството си с по-често лидерство на Андерсон, като поведоха с повече от 45 секунди пред останалите. Щадлобер преследваше лидерките, но Джеси Дигинс загуби позиции, а четвърта излезе финландката Керту Нисканен.

Към средата на дистанцията повечето състезателки смениха ските си и се подкрепиха. Андерсон и Венг отново бяха далеч напред, като Терез Щадлобер бе вече на близо минута и половина назад, а след 30-ия километър трета излезе американката Джеси Дигинс.

След 32-рия километър Еба Андерсон атакува и бързо направи 20 секунди преднина пред норвежката, което бе сериозна заявка за титлата, в случай, че не е застигната от сериозна криза до края. Тя увеличи аванса до над минути след 40 км и завърши с над 2 минути преднина на финала.

#Милано/Кортина 2026

Още от: Зимни

МОК: Игрите в Милано/Кортина надминаха очакванията
МОК: Игрите в Милано/Кортина надминаха очакванията
Швеция победи Швейцария на финала на турнира по кърлинг за жени Швеция победи Швейцария на финала на турнира по кърлинг за жени
Чете се за: 02:00 мин.
Президентът на Международния съюз по биатлон Оле Далин бе удостоен с Олимпийския орден от МОК Президентът на Международния съюз по биатлон Оле Далин бе удостоен с Олимпийския орден от МОК
Чете се за: 02:40 мин.
Продадени са 1,3 милиона билета за Олимпийските игри в Милано/Кортина Продадени са 1,3 милиона билета за Олимпийските игри в Милано/Кортина
Чете се за: 01:22 мин.
Гледайте финала в хокейния турнир при мъжете по БНТ 1 Гледайте финала в хокейния турнир при мъжете по БНТ 1
Чете се за: 00:37 мин.
Германия стигна до двойна победа в олимпийската надпревара по бобслей за четворки Германия стигна до двойна победа в олимпийската надпревара по бобслей за четворки
Чете се за: 01:47 мин.

"Арена ди Верона" в очакване на финалния акорд на Игрите
"Арена ди Верона" в очакване на финалния акорд на Игрите
Чете се за: 04:27 мин.
Спорт
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ) 16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
След обилните валежи: Залети пътища и имоти в различни населени места на Хасковска област След обилните валежи: Залети пътища и имоти в различни населени места на Хасковска област
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
До края на 2026 г. – всички топломери и водомери за топла вода трябва да са с дистанционно отчитане До края на 2026 г. – всички топломери и водомери за топла вода трябва да са с дистанционно отчитане
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Георг Георгиев: Струпването на военни самолети на летището в София...
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Терористичен акт: Полицейска служителка загина при експлозии в...
Чете се за: 02:40 мин.
По света
Дания отхвърли инициативата на Тръмп да изпрати кораб-болница в...
Чете се за: 02:15 мин.
По света
Сирни Заговезни е! – искаме и даваме прошка
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
