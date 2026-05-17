След грандиозната победа на Евровизия на Дара

Публиката по целия свят буквално се влюби в песента "Бангаранга" и показа чувствата си към Дара веднага след финала. Дара изпълни обещанието си. И сложи трофея на главата си. Победата й предизвика еуфория, гордост, признание и огромна вълна от възхищение.

Катя Ганева, майка на Дара: „Щастие, щастие, щастие!“

Кристиан Костов, изпълнител на Евровизия 2017: „Дара най-добрата си ти, отдавна сме го казвали, отдавна сме го знаели, Бангаранга, София 2027, I“am so gratfull to call you a sister, обичам те от цялото си сърце - благодаря ти.“ -Фен: „Обзет съм от Бангаранга - това е невероятна песен, невероятна сценография, невероятна Дара като личност. Определено го заслужи. lets goooooo!“ - Фен: „Не очаквахме толкова безапелационна победа, но тя го заслужава, това е за първи път от 2017 година, в който победителя и на журитата и на зрителския вот - това е консенсос - Европа избра Дара и ние обичаме Дара.“

- „Това е най-големият шок, очаквахме, че Дара ще бъде на високо, но да спечели и зрителите и публиката, не не просто.“ - „Чухте реакцията и тук в пресцентъра - всички искаха Дара и Бангаранга.“ - „Тя е невероятна, тя е невъзможна, Боже мой, тя спечееели.“ - „Евровизия стъпи на Балканите, yesssss!“ - „Евровизия 2027, добре дошли в Българияяя!“

От сцената, любовта на феновете и признанието се пренесоха и на пресконференцията на победителката.

DARA, победител на "Евровизия 2026": „Искам да благодаря на всички, които усетиха „Бангаранга“ и се почувстваха свързани със силата. Искрено вярвам, че тази сила има едно име – и то е Бог, Вселената, езикът, на който всички говорим, а именно - музиката. Когато спечелих Евровизия бях залята от вълна от омраза. Това беше моментът, когато си казах - защо си го причинявам, толкова ли обичам музиката, че да рискувам здравето си и всичко, в което вярвам. Но после съпругът ми каза - отиваш на Евровизия. А когато песента беше готова, си помислих - вече спечелих, защото това е моята песен.“

Моноар, композитор: „Познавам Дара от 16-годишна и от десет минути плача, защото толкова се гордея с теб, момиче.“ Илиас Кокотас, продуцент: „С Дара започва нова ера в Евровизия.“ Милена Милотинова, генерален директор на БНТ: „Толкова съм горда от представянето миналата нощ, от представянето на Дара. Това, което направи е невероятно! Толкова съм горда да кажа - добре дошли в София догодина!“ Симеон Касабов, изпълнителен директор на БНТ: „През 2004-та започнахме този проект и продължаваме и до ден днешен. Най-накрая сме победител на Евровизия.“

22 години по-късно България е на върха. А Дара вече е световна звезда!