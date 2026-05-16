Министър Милошев: Младите творци трябва да бъдат акцент в политиката ни

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Снимка: БТА
Министърът на културата Евтим Милошев взе участие в изнесеното заседание на ректорския съвет по повод откриването на нов филиал на Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров” в Бургас. С това на практика и трите творчески академии в града имат своя установена дейност - НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“ и Националната художествена академия, които имат функциониращи филиали, а вече и Националната музикална академия.

„Разкриването на тези филиали има стойност в много направления. То е важно и за децентрализацията на образованието в областта на културата - възможност младите хора в Бургас и региона да имат достъп до образование в областта на културата”, заяви Милошев.

Той допълни, че този модел е работещ.

„България е страна с огромно културно-историческо наследство, но дълбоко вярвам, че наред с това, трябва да сложим фокус и да дадем приоритет на младите творци, за да имат възможност за успешен и смислен път в своето развитие. В процеса на обучение те създават културно творчество, както и изцяло оформени културни продукти, които не виждат реализация”, обясни министърът на културата.

В тази връзка той подчерта, че с ректорите вече се обсъждат варианти за реални действия по подпомагането на този процес. Той благодари на кмета на община Бургас Димитър Николов за домакинството, за сътрудничеството и подкрепата за дейността на филиалите. „Присъствието на министъра на културата ни насърчава и мотивира”, каза от своя страна градоначалникът и заяви готовност сътрудничеството в областта на изкуството и образованието да продължи да се развива.

Ректорът на НМА проф. д-р Сава Димитров заяви, че присъствието на министъра на културата е ясна демонстрация на важността на трите академии по изкуства за развитието на българската култура. Колегата му - ректорът на НХА проф. Георги Янков, представи данни, че децентрализацията вече дава реални резултати. По думите му, от 48 студенти в първи курс тази година, 22-ма са от Бургас и региона, а останалите – от цяла България, като отчете повишен интерес и от страна на чуждестранни студенти. Ректорът на НАТФИЗ проф. Мирослав Дачев заяви, че трите академии доказват, че Бургас заслужава да бъде голямо средище на културата. Той подчерта, че вече се развива интердисциплинарно взаимодействие и с двата университета в града.

