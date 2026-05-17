„Голямото хоро“ в Мюнхен: Български фолклор и „Бангаранга“ огласиха улиците на града

Фолклорната инициатива „Голямото хоро“ събра в баварската столица Мюнхен български танцови групи и индивидуални участници от 21 държави.

В продължение на три дни рекорден брой участници се качиха на сцената, а улиците и площадите на Мюнхен се огласяха от български фолклор. Снощи публиката танцува под звуците на Бангаранга и беше поздравена от победителката на Евровизия Дара. Голямото хоро е част от програмата на единадесетото издание на пътуващия събор „На мегдана на другата България“ под домакинството на Ансамбъл „Лазарка".