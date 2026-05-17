Българският път в "Евровизия"

Пътят на България в "Евровизия" започва през 2005 г., но цели 8 години страната ни не успяваше да се класира на големия финал.

Изключение направиха Елица и Стунджи, които през 2007 г. впечатлиха жури и зрители с песента си "Вода", завършиха на престижното пето място и ни накараха да мечтаем.



Последваха две години, в които България не участва на "Евровизия". Голямото завръщане направи Поли Генова с "If love was a crime", която достигна четвърто място.



България предвкусваше вкуса на победата през 2017 г. Запомнихме Кристиан Костов с невероятното му сценично присъствие и красивата балада "Beautiful mess", а всичко подсказваше, че страната ни ще завърши на челната позиция. Победата обаче отиде при Португалия, но и до днес фенове на "Евровизия" вярват, че Кристиан е моралният победител.