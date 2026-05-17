БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
DARA накара България да плаче от радост, а Европа - да си...
Чете се за: 04:05 мин.
Неясни остават мотивите на мъжа, помел с колата си...
Чете се за: 04:15 мин.
Близо 1 млн. зрители гледаха финала на "Евровизия...
Чете се за: 01:00 мин.
DARA: Благодаря на всички, които почувстваха силата на...
Чете се за: 12:15 мин.
Невероятен успех: Европа пее "Bangaranga", DARA...
Чете се за: 04:50 мин.

ЗАПАЗЕНИ

ИЗВЪНРЕДНО
В 18.00 ч. на Терминал 2 на летище "Васил Левски" - София феновете могат да посрещнат DARA, която донесе историческа победа на България на "Евровизия 2026"

Кабинетът с решение на кризата със застраховката "Гражданска отговорност"

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Запази

Новият продукт ще бъде представен следващата седмица, съобщи министърът на икономиката Александър Пулев

срив системата мвр спря издаването застраховката гражданска отговорност
Снимка: БТА/Архив
Слушай новината

Правителството е готово с решение на кризата, свързана със застраховката „Гражданска отговорност. Това заяви вицепремиерът и министър на икономиката Александър Пулев в предаването „Неделя 150“ по БНР.

Вицепремиерът посочи, че Комисията за финансов надзор и Българската агенция за експортно застраховане, с подкрепата на Министерството на финансите, подготвят нов продукт, който ще бъде представен следващата седмица.

Министър Александър Пулев отбеляза още, че ускореното усвояване на европейските средства и насочването им към регионите и българската икономика е основен приоритет на правителството. Той подчерта, че по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ) целта е в рамките на три месеца да бъдат спасени и активирани около 3 млрд. евро чрез ускорени реформи, административна оптимизация и по-добра координация между институциите.

Пулев поясни, че сред приоритетните политики са и мерките за ценова стабилност при горивата и храните.

“По отношение на цените на горивата се подготвя пакет от 15 мерки за ограничаване на пазарни изкривявания и нелоялни практики, докато при цените на храните се предвиждат действия срещу спекулативни практики и пазарни аномалии при продуктите от първа необходимост”, посочи още той.

Той допълни, че се работи и по създаване на инвестиционно звено към Министерския съвет, което да функционира като единна координационна точка за стратегически инвестиции. То ще улеснява реализацията на икономически проекти чрез по-добра междуинституционална координация.

Вицепремиерът поздрави Дара за победата на Евровизия, като я определи като историческа и добави, че в управленската програма на правителството се залага подкрепа на българските артисти и творчески индустрии.

#нов продукт #застраховка Гражданска отговорност #решение, #предложение #проблеми #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

Невероятен успех: Европа пее "Bangaranga", DARA спечели 70-ото издание на "Евровизия"
1
Невероятен успех: Европа пее "Bangaranga", DARA спечели...
Милена Милотинова: Добре дошли в София другата година!
2
Милена Милотинова: Добре дошли в София другата година!
DARA: Благодаря на всички, които почувстваха силата на „Bangaranga“
3
DARA: Благодаря на всички, които почувстваха силата на...
Как може да се гласува тази вечер на финала на „Евровизия“?
4
Как може да се гласува тази вечер на финала на...
Големият финал на Евровизия: DARA е сред фаворитите за победа на конкурса
5
Големият финал на Евровизия: DARA е сред фаворитите за победа на...
България получи награда за най-добро артистично изпълнение на „Евровизия 2026“
6
България получи награда за най-добро артистично изпълнение на...

Най-четени

България е на финала на "Евровизия": DARA продължава с "Bangaranga"
1
България е на финала на "Евровизия": DARA продължава с...
Невероятен успех: Европа пее "Bangaranga", DARA спечели 70-ото издание на "Евровизия"
2
Невероятен успех: Европа пее "Bangaranga", DARA спечели...
Освободиха от поста началника на ДНСК Лиляна Петрова
3
Освободиха от поста началника на ДНСК Лиляна Петрова
Милена Милотинова: Добре дошли в София другата година!
4
Милена Милотинова: Добре дошли в София другата година!
DARA: Благодаря на всички, които почувстваха силата на „Bangaranga“
5
DARA: Благодаря на всички, които почувстваха силата на...
Как може да се гласува тази вечер на финала на „Евровизия“?
6
Как може да се гласува тази вечер на финала на...

Още от: Икономика

Южна Корея е готова и на извънреден арбитраж, за да предотврати стачка в "Самсунг"
Южна Корея е готова и на извънреден арбитраж, за да предотврати стачка в "Самсунг"
Министърът на икономиката Александър Пулев: Състоянието на фиска ни е абсолютно критично Министърът на икономиката Александър Пулев: Състоянието на фиска ни е абсолютно критично
Чете се за: 04:00 мин.
Консумацията на ориз в Япония е на най-ниско ниво от 7 години заради високите цени Консумацията на ориз в Япония е на най-ниско ниво от 7 години заради високите цени
Чете се за: 01:57 мин.
Сега трябва да има евровизионно перо в бюджета, каза бившият финансов министър Георги Клисурски Сега трябва да има евровизионно перо в бюджета, каза бившият финансов министър Георги Клисурски
Чете се за: 03:32 мин.
Ирак е изнесъл едва 10 милиона барела петрол през Ормузкия проток през април Ирак е изнесъл едва 10 милиона барела петрол през Ормузкия проток през април
Чете се за: 03:07 мин.
Унищожават 859 кг био храни от склад в София заради манипулиране на сроковете на годност Унищожават 859 кг био храни от склад в София заради манипулиране на сроковете на годност
Чете се за: 02:17 мин.

Водещи новини

България посреща DARA, БНТ със специално студио - "Урокът "Bangaranga"
България посреща DARA, БНТ със специално студио - "Урокът...
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Близо 1 млн. зрители гледаха финала на "Евровизия 2026" по БНТ 1 Близо 1 млн. зрители гледаха финала на "Евровизия 2026" по БНТ 1
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
DARA накара България да плаче от радост, а Европа - да си припява "Bangaranga" DARA накара България да плаче от радост, а Европа - да си припява "Bangaranga"
Чете се за: 04:05 мин.
Европа
Милена Милотинова, генерален директор на БНТ: Ние в момента сме в световните новини Милена Милотинова, генерален директор на БНТ: Ние в момента сме в световните новини
Чете се за: 05:52 мин.
Европа
Неясни остават мотивите на мъжа, помел с колата си минувачи в Модена
Чете се за: 04:15 мин.
По света
Следи от мечка и малко мече са открити по тялото на мъжа, намерен...
Чете се за: 00:27 мин.
Криминално
Катастрофа между два тежкотоварни автомобила затвори временно...
Чете се за: 00:25 мин.
У нас
Поздравления за DARA от едни от най-големите български артисти в...
Чете се за: 03:45 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ