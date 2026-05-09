Асен Златев: Картината в родните щанги продължава да е критична

Картината в родните щанги продължава да е критична, а успехите от Европейското първенство бяха постигнати въпреки това. Това каза в интервю за БТА президентът на Българската федерация по вдигане на тежести Асен Златев. Той коментира темата по време на традиционния турнир по вдигане на тежести за „Купа Русе", който се организира за 15-а поредна година и събира млади състезатели от почти цялата страна.

„Това е една много хубава купа с много добра традиция, на която идваме с удоволствие, тъй като се събират наши колеги и състезатели да премерят сили и да обменят опит“, каза Златев.

Президентът на федерацията посочи, че напрежението в управлението на организацията все още не е преодоляно.

„Картината продължава да бъде критична, много критична. С всеки един ден се губи подготовка, губи се тонус, губи се желание у състезателите и много трудно ги мотивираме да продължат да тренират“, заяви Златев.

Той обясни, че дейността на федерацията продължава да е блокирана, заради постъпилите жалби след избора на ново ръководство, но изрази надежда, че въпросът ще бъде разрешен скоро.