Министерство на финансите: В началото на юни неусвоените лимити от бюджетните организации към края на май са върнати в бюджета

В началото на юни неусвоените лимити от бюджетните организации - първостепенни разпоредители със средства към края на май са върнати в бюджета, уточняват от финансовото министерство след медийни запитвания.

Припомня се, че мярката е част от условията на "удължителния закон" и е временна, до приемането на Закона за държавния бюджет за 2026 г.

Съгласно Закона за публичните финанси всяка бюджетна организация заявява лимит с необходимия ресурс за месеца, който е разделен на две части – от 1 до 15 число и от 15 до 30 число.

Лимитите за първата половина на юни са предоставени в пълния размер, в който са заявени. Месечните лимити ще продължат да се залагат според установената процедура, без това да нарушава работния ритъм и учебния процес, е записано още в съобщението.

Ако възникне необходимост, с мотивирано искане Министерството на финансите още същия или на следващия ден превежда искания допълнителен ресурс в рамките на допустимите ограничители.

Министерството на финансите и в момента ежедневно осъществява тези дейности. По този начин се гарантира нормалното функциониране на системите.

От ведомстовото допълват, че предоставят на общините в пълен размер всички лимити за делегираните от държавата дейности за юни, включително и за образование, като общинските училища не попадат в обхвата на временната мярка.