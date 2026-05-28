Цените на храните: С колко са поскъпнали основните продукти за година?

Виолета Русенова от Виолета Русенова
У нас
скъпи тиквички краставици пипер показва анализът потребителската кошница
С близо 5 евро е поскъпнала малката потребителска кошница от юни миналата година до сега, сочат данните на КНСБ. Така 20 основни хранителни стоки и литър от масовия бензин вече струват 61.51 евро. За един месец най-голямо увеличение има при лимоните, баничката със сирене, минералната вода, хляба. Той пък е поскъпнал с почти 11 процента за година. Питка с кебапче при скараджията Атанас струва 1.40 евро. Само хлябът е 50 цента, но по-голямото увеличение от доставчиците не е при питките, а при каймата.

Атанас, скараджия: „Скъпо ги взимаме. Те ги взимат по 60 цента, а ги продаваме на 90. И ги печеш, и ток, и наем. И цял ден нищо, седим.“

Наблюденията на КНСБ са, че най-голямото поскъпване на продуктите в малката потребителска кошница е от декември.

Виолета Иванова, Институт за социални и синдикални изследвания към КНСБ: „Имаме продължаващо нарастване на цените, но с по-забавен темп, съвсем не означава, че имаме поевтиняване на стоките.“

Най-висок ръст се наблюдава при домата на годишна база - 45.6%, краставиците нарастват със 72.5%. Това се дължи на сезонния фактор и вноса на зеленчуци. Цените на доматите и краставиците се задържат до 3,3 и 20 евро. Увеличението на основните хранителни продукти всеки усеща по джоба си.

Росен: „Намаляваме купуването, то е ясно. Двойно е, общо взето, главно плодове и зеленчуци. Като нямаме собствено производство или е много малко, ще бъде скъпо.“

Елена: „Аз живея в Италия, от вчера съм тук, не съм си идвала от 1 година в България, но мога да ви кажа, че единственото, което ми прави впечатление е, че цените са като в Рим.“

И още - данните на КНСБ сочат големи дисбаланси между цени на дребно и едро. При сиренето, например, това са 4 евро. Надценките в магазините те изчисляват на между 20 и 80%.

