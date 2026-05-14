Пуснаха под домашен арест обвиняем по случая с масовото сбиване в Габрово

Районен съд – Габрово наложи мярка за неотклонение „домашен арест“ на мъж, обвинен за причиняване на леки телесни повреди на две лица при масовото сбиване в града на 6 май, съобщиха от Районната прокуратура.

Като обвиняем по досъдебното производство е привлечен К.М. Според държавното обвинение на 6 май около 23.30 часа в Габрово той е причинил по хулигански подбуди телесни повреди на повече от едно лице.

По данни на прокуратурата чрез удари с ръка е причинил счупване на носен хрущял на единия пострадал, а чрез удари с крака – охлузна рана и комоцио на второ лице.

Мярката е наложена по искане на прокуратурата, след като обвиняемият е бил задържан за срок до 72 часа. Съдът е приел, че съществува обосновано предположение за съпричастност към деянието, както и реална опасност мъжът да се укрие или да извърши друго престъпление.

Определението на съда може да бъде обжалвано пред Окръжен съд – Габрово в тридневен срок.