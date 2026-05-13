Криминално проявен е задържан за масовото сбиване в Габрово

Районната прокуратура в Габрово е повдигнала обвинение на 36-годишен криминално проявен мъж за участие в масовото сбиване в града на 6 май.

Според обвинението той е причинил по хулигански подбуди различни телесни травми на двама души. Единият пострадал е със счупен хрущял на носа, а другият е получил комоцио след удар с крак в главата.

Мъжът е задържан за срок до 72 часа. За това престъпление законът предвижда наказание до 3 години лишаване от свобода.

Преди това той е осъждан за кражби, както и за транспортни нарушения. Изтърпявал е й наказание в затвора, като в момента на сбиването е бил реабилитиран.

Масовото сбиване на Гергьовден предизвика напрежение в Габрово и серия от протести, с които хората настояха за по-сериозни мерки, които да гарантиран сигурността в града.