Решават за пускане на обходен маршрут и отпушване на движението между Пампорово и Смолян

от БНТ , Репортер: Величка Петкова
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Областният управител на Смолян свиква консултативен съвет, на който да се реши въпросът за пускане в движение на обходен маршрут на пътя Пампорово - Смолян и свлачището в местността "Райковски ливади". Свлачището все още е активно, а допълнителен проблем е, че в последните дни в областта вали почти непрекъснато.

Георги Пепеланов, областен управител на Смолян: "Свикахме спешен консултативен съвет с електропреносни дружества, ВиК, полиция, община Смолян. Решихме да се работи в пълен синхрон между институциите и да направим абсолютно всичко възможно да пуснем обходния път над свлачището, за да отпушим движението на Смолян посока Пампорово."

Става дума за трасиране на стар горски път:

Георги Пепеланов, областен управител на Смолян: "На всички трябва да е ясно, че това е общински горски път и не може най-вероятно да има габарит като републиканска пътна мрежа. Затова очаквам днес до края на деня геодезиста да ми представи цялото заснемане и ще преценим къде има габаритна път, за да има някакви уширения. Рано е да се каже дали ще има светофарна уредба или не, но трябва да се знае, че този път ще е основно път, който да обслужва курортния комплекс "Пампорово", първо работещите, за спешни случаи. Няма да е масов път за всички."

Вече е решен и въпросът с претенциите на частен собственик, в чиито имот минава общинския горски път. Областният управител увери туристите, че има осигурени обходни маршрути, които покриват изцяло всички забележителности.

Георги Пепеланов, областен управител на Смолян: "Обходните маршрути ще започна първо с маршрута, който е Смолян-Стойките-Пампорово. Там имаме 2-3 проблемни участъка, посетени са на място с Областно пътно управление, с община Смолян, тъй като в един отчастък имаме общински тротуар, имаме пълна координация. Започва изграждането на подпорните стени от пътноподдържащата фирма, която има рамков договор, за да може да стане максимално бързо. Очаквам тези дни със собственика на пътноподдържащата фирма да направим една среща, да направим една координация, кога ще стане това, така че да не се пречи на движението, както и полагането на втори износваш пласт от Превала до Стойките. Най-вероятно ще се работи късно вечер, за да не се пречи на трафика."

#общински горски път #свлачището #разширение #Смолян

