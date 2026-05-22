Задействаха системата BG-ALERT във Велико Търново и Севлиево
Вътрешният министър: Има интересни имена, които са...
Прокурорският син Васил Михайлов вече е в затвора в София
Усложнена ситуация и в Габрово: Обявено е частично...
След пороя: Обявиха бедствено положение във Велико...
Три години по-късно: Реал отново срещу Везенков и Олимпиакос на финала в Евролигата

Европейски баскетбол
"Белите" се оказаха на печелившата страна в испанския дуел с Валенсия по пътя към спора за трофея в турнира на богатите.

Реал Мадрид заключи своето място на финала в Евролигата. Съставът на Серджо Скариоло пречупи Валенсия в испанския дуел със 105:90 във втория полуфинал. В "Телеком Сентър", Атина мадридчани наложиха волята си при борбите с 47:21 и стрелбата от наказателната линия, където бяха 19/23 срещу 6/9 за техните съперници, за да държат съдбата си в свои ръце през цяло второ полувреме и да отблъснат всеки щурм на баскетболистите на Педро Мартинес до края.

"Белите" обаче дадоха свидна жертва, тъй като в хода на срещата Усман Гаруба получи контузия и не се завърна до финалната сирена, а трвма по всяка вероятност не подмина и Андрес Фелис.

Това бе достатъчно за "лос бланкос" да намерят място в спора за титлата в турнира на богатите за първи път след 2-годишна пауза и общо 22-ри в своята история. Това означава, че на финала в неделя Реал ще има за съперник Александър Везенков и Олимпиаков, които детронираха Фенербахче в първия полуфинал. Мачът ще бъде повторение на финала от 2023 година в Каунас, когато испанският тим измъкна ценния успех със 79:78.

Марио Хезоня и Алберто Абалде демонстрираха офанзивния арсенал на символичните гости на старта. Камерън Тейлър загатна, че „портокалите“ няма да играят ролята на боксова круша и възстанови баланса на силите. Габриел Дек и Тео Маледон върнаха усещането за водачество на „белите“, но Брастън Кей пое щафетата и символичните домакини се радваха на аванс от 2 точки в края на дебютната част.

Високата резултатност се превърна в основен акцент и във втория период. Мадридчани стреляха като по учебник зад дъгата чрез Трей Лайълс, Факундо Кампацо и Хезоня, за да нарушат статуквото и да се изстрелят на голямата почивка при 62:56.

Лекция, дело на Хезоня, затвърди лидерството на „лос бланкос“ в хода на второто полувреме. Усилията на Жан Монтеро и Хайме Прадиля не промениха кой знае ситуацията за „оранжевите“, а Андрес Фелис и Маледон поеха щафетата, правейки така, че тимът от Мадрид заслужи разлика от 13 точки след 30 минути игра.

Нотка на надежда за „портокалите“ отново се появи във финалната десетка, когато присъствието на Нейтън Рийвърс бе достатъчно за сваляне на разликата до едноцифрени изражения. Навременната реакция на Фелис и Дек сякаш върна спокойствието на мадридчани, които не трепнаха до края.

Марио Хезоня блесна с пълна сила за Реал със своите 25 точки и 7 борби. Трей Лайълс регистрира 17 и 7 овладени под двата ринга топки, Габриел Дек има 16 и 8 овладени под двата коша топки. Андрес Фелис завърши с 15 и 8 борби, Тео Маледон наниза 12 точки.

Жан Монтеро (9 асистенции), Хайме Прадиля (8 борби) и Нейтън Рийвърс отговориха за Валенсия с по 15 точки. Бракстън Кей записа 13 точки и 5 овладени под двата ринга топки, Камерън Тейлър остави на сметката си 11 и 6 овладени под двата коша топки.

Вижте още в репортажа на Цветелина Абрашева!

Свързани статии:

Везенков излезе на сцената, Олимпиакос заслужи финал в Евролигата (ВИДЕО)
Българският национал затвърди ролята си на лидер, а гърците...
#Евролига финална четворка 2026 г. #БК Реал Мадрид #БК Валенсия

