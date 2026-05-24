Олимпиакос и Реал Мадрид излизат един срещу друг за трофея в Евролигата

Александър Везенков и Олимпиакос се изправят в 21:00 часа българско време тази вечер срещу испанския колос Реал Мадрид в големия финал на Евролигата. Двубоят ще се играе в залата на Панатинайкос “Telekom Center Athens” в гръцката столица.

Олимпиакос срази убедително на полуфиналите от Финалната четворка миналогодишния шампион Фенербахче, докато “лос бланкос” надиграха Валенсия.

“Червено-белите” от Пирея, които завършиха на първо място в класирането в редовния сезон на Евролигата, преследват четвърти европейски клубен трофей. Мадридчани пък се целят в 12-а шампионска титла на Стария континент.

В редовния сезон двата тима си размениха по една домакинска победа. “Белите” финишираха на трето място в класирането.

В плейофите преди Финалната четворка Реал елиминира Апоел Тел Авив с 3-1, а Олимпиакос прегази Монако с 3-0.

Везенков и компания имат да си връщат на днешния си съперник за драматичната загуба от него на финала през 2023 г. Тогава гръцкият гранд докосваше трофея, а Везенков бе във вихъра си с рекордните за финал на Евролигата 29 точки, но победен кош в последните секунди на Серхио Люл отне мечтата на Саша.

Сега Олимпиакос изглежда твърдо решен и готов да триумфира, като наставникът Йоргос Барцокас няма сериозни проблеми със състава си.

Същото обаче не може да се каже за колегата му Серджо Скариоло, тъй като в полуфинала с Валенсия вчера тимът загуби и последния си център - Усман Гаруба, който също се контузи. В плейофите стълбът в подкошието Валтер Таварес и украинецът Алекс Лен също получиха травми и са извън строя за сблъсъка. Новото попълнение Йомер Юртсевен пък няма право да играе в турнира. Това означава, че по всяка вероятност бившият съотборник на Везенков в Сакраменто Кингс Трей Лайлс ще бъде в ролята на “по-лека” петица.