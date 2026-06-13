Победоносен старт за България на турнир в Гърция

Българският национален отбор за жени постави успешно начало на турнира "Васо Бескаки" в Арта. Селекцията на Таня Гатева срази Дания с 90:77 в среща от втория кръг, изиграна "Т9 Арена". Българките срещнаха определени трудности през първо полувреме, но в хода на второто имаха повече аргументи, за да сломят състава на Едуардо Ереро на гръцка земя.

Неофициален дебют с екипа на българките направиха Микаела Дамянова и Борислава Денчева.

Утре (неделя) "лъвиците" ще срещнат домакините от Гърция в спора за първото място, като мачът ще стартира от 19:00 часа българско време. За датчанките турнирът приключва, като те финишираха на последното трето място с две загуби.

Началните минути се оказаха подвластни на високата резултатност и поделеното надмощие. Илияна Георгиева и Борислава Христова бяха замесени във всичко най-интересно а символичните гости, докато в датския лагер изпъкнаха Лаура Ерикстръп, Албаде Римдал и Рим Таха. Дуото Христова-Георгиева обаче продължи да бележи и българките се пребориха за разлика от 6 точки в края на дебютната част.

„Лъвиците“ се справяха добре с ролята на лидери и в следващия период, като мисълта за двуцифрена разлика не бе чужда. Датчанките имаха верния отговор в нападение, за да останат в играта, но българският тим не срещна трудности да се прибере в съблекалнята при 55:46.

Стефани Костович и Гергана Иванова направиха така, че българките да се радват на двуцифрена разлика в хода на второто полувреме. Джулиана Окосун се погрижи датския отбор да отвърне на удара, но „лъвиците“ изковаха 12-точков актив след 30 минути игрово време.

Нови силни изяви, дело на Окосун, дадоха надежда на символичните домакини за старт на заключителната четвърт. Последва светкавична реакция от Христова и Георгиева, които бяха в основата на това българският тим да не погледне назад до финалната сирена.

Борислава Христова се отличи по традиция за България със своите 27 точки, допълнени от 6 борби. Стефани Костович остави срещу името си 19 и 7 овладени под двата ринга топки, Карина Константинова се отчете с 15 и 5 овладени под двата коша топки. Илияна Георгиева се разписа с 11 и 6 борби.

Джулиана Окосун бе над всички за Дания с 32 точки и 9 борби. Албаде Римдал отбеляза 18 точки.