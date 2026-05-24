Празникът в Русе: Откриха паметен знак на Стоян Михайловски

В навечерието на 24 май в Русе беше поставен паметен знак на Стоян Михайловски.

Поводът е, че през 1892 година той създава текста на училищния химн "Върви, народе възродени!" именно в крайдунавския град, където е учител в тогавашната мъжка гимназия.

Празникът в Русе се отбелязва с мащабно шествие по улиците на града, в което се включиха всички местни учебни заведения. То стартира от две посоки, като учениците се събраха за празничен концерт пред сградата на Общината.