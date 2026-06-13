Везенков излезе на сцената по пътя към нов трон на Олимпиакос в Гърция

Александър Везенков отново доказа колко важна част е от Олимпиакос, който завоюва титлата на Гърция. Българинът и неговите съотборници подчиниха Панатинайкос с в петата решаваща финална среща, изиграна в Двореца на мира и дружбата.

Както по традиция, Спортист №1 на България за 2022 и 2023 година намери място сред титулярите. Българският национал излезе на сцената за пореден път и влезе в обичайната си роля на реализатор. Крилото се прибра в съблекалнята с 19 точки, 2 борби, 2 асистенции и 1 открадната топка за 35 минути, прекарани на паркета. При стрелбата си той бе 7/10 от средна дистанция, 0/5 зад дъгата и 5/6 от линията за изпълнение на наказателни удари.

По този начин "червено-белите" триумфираха във финалната серия с 3:2 победи срещу състава, воден от Ергин Атаман. Това се оказа достатъчно за тима от Пирея да стъпи на върха в елита на южната ни съседка за втори пореден път и общо 16-ти път в своята история. Освен това Везенков и компания се пребориха за златен требъл, след като триумфираха с трофея в Евролигата през май и Суперкупата на Гърция през септември, а през февруари спечелиха и среброто за купата на страната.

От своя страна "детелините" добавиха второ последователно и общо 14-то в своята витрина.

Домакините забравиха за всякакви трудности в офанзивен план във встъпителните минути и едноличното водачество бе факт. Отговорът на гостите в нападение бе кратък и по-скоро неуспешен, което отвори пътя на „червено-белите“ към аванс от 9 точки в края на встъпителния период.

Тимът от Пирея включи на друга скорост и в дефанзивен план за начало на следващата десетка, когато и двата по-скоро забравиха за вкарването. Действащите шампиони в Евролигата първи включиха на нужната скорост за нов подем и се оттеглиха в съблекалнята при 47:35.

Домакините намериха рецептата за силен старт на третата част и разлика, която започна да ти доближава до заветната цел. Офанзивната мощ на „зелените“ им предостави възможност да надигнат глава и върнат усещането за интрига, но „червено-белите“ не трепнаха и си извоюваха 10-точков актив след 30 минути игрово време.

Тимът от Пирея продължи по план и при откриването на заключителната четвърт по пътя към нов двуцифрен превес. „Детелините“ имаха други намерения, за да надигнат отново глава, стопявайки изоставането си само до 4 точки с по-малко от 2 минути, оставащи на часовника, но домакините имаха отговор и за този подем във финалните акорди, когато окончателно убиха всички надежди на своите съперници.

Еван Фурние затвърди фантастичното си представяне във финалната серия и този път, отчитайки се с 22 точки, допълнени от 7 асистенции. Никола Милутинов се разписа с 14 точки.

Василиос Толиопулос се отличи с 21 точки за Панатинайкос. Джеди Осман регистрира 12 и 7 борби, Ти Джей Шортс приключи с 14 и 6 асистенции. Кендрик Нън и Матиас Лесор (7 овладени под двата ринга топки) нанизаха по 12 точки.