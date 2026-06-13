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Микаела Дамянова заменя Преслава Колева в състава на България за турнира в Гърция

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Спорт
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Селекционерът Таня Гатева направи принудителна промяна преди контролите срещу Дания и Гърция, които са част от подготовката за квалификациите за ЕвроБаскет 2029

Микаела Дамянова заменя Преслава Колева в състава на България за турнира в Гърция
Снимка: Startphoto.bg

Женският национален отбор на България по баскетбол претърпя промяна в състава си часове преди началото на международния турнир в Арта, Гърция.

Селекционерът Таня Гатева няма да може да разчита на Преслава Колева, която отпадна от състава по лични причини. Баскетболистката на италианския Болцано се включи още от първия ден в подготвителния лагер на националния отбор в Самоков, но в крайна сметка няма да вземе участие в предстоящите срещи.

На нейно място в състава беше повикана състезателката на Монтана 2003 Микаела Дамянова.

Българките започват участието си в турнира с двубой срещу Дания днес от 19:00 часа българско време. В неделя "лъвиците“ ще се изправят срещу домакина Гърция, който стартира надпреварата с убедителен успех със 110:71 над датчанките.

Съставът на България за турнира включва Гергана Иванова, Карина Константинова, Виолета Григорова, Радостигна Христова, Борислава Христова, Илияна Георгиева, Борислава Денчева, Яна Карамфилова, Ивана Бонева, Валерия Алексиева, Микаела Дамянова и Стефани Костович.

Контролите в Гърция са част от подготовката на националния тим за втората фаза на квалификациите за ЕвроБаскет 2029. България е в група J заедно с отборите на Хърватия, Испания и Чехия.

"Лъвиците“ ще започнат квалификационната си кампания през ноември. На 11 ноември националките приемат Хърватия, три дни по-късно са домакини на Испания, а на 17 ноември гостуват на Чехия.

#Предварителни квалификации за Евробаскет 2029 #национален отбор на България по баскетбол за жени

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