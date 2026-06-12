Балкан ще участва в Еврокъп през следващия сезон

Баскетболният шампион на България Балкан Ботевград ще се състезава в турнира Еврокъп през следващия сезон, бе потвърдено след официалното обявяване на участниците в надпреварата за сезон 2026/2027.

Еврокъп е второто ниво в клубния баскетбол при мъжете на Стария континент след елитната Евролига.

През следващия състезателен сезон турнирът ще се проведе с увеличен брой участващи отбори и с променен формат.

Общо 32 тима ще бъдат разделени в четири групи от по осем, като 16 състава ще се класират за плейофите. Плейофите ще включват осминафинали, четвъртфинали, полуфинали и финал - всички играни в серии до две победи.

Разширяването на състезанието отговаря на огромния интерес, проявен от клубове в цяла Европа, което насърчава стабилността, насърчава инвестициите и подкрепя дългосрочното планиране сред участващите отбори, като същевременно предоставя висококачествена рамка те да се състезават на най-високо ниво, пишат от Еврокъп на официалния си сайт.

Общо 22 тима получиха дългосрочни, петгодишни лицензи, а други, сред които е и българския Балкан се сдобиха с "уайлдкард" за участие в предстоящия сезон 2026/2027.

Последният "уайлдкард", който ще оформи списъка с 32 състава, ще бъде обявен през следващите дни и ще бъде присъден измежду клубовете, подали необходимата документация.