Кристиян Занов и Панатинайкос допуснаха загуба в първия си мач от финалите на младежката Евролига в Атина

Кристиян Занов записа официален дебют с екипа на Панатинайкос на финалите в Младежката Евролига за момчета до 18-годишна възраст. Българинът и неговите съотборници обаче претърпяха разочарование на турнира Adidas Next Generation в Атина. Баскетболистите на Николаос Рингас отстъпиха пред отбора на INSEP Париж със 77:102 в мач от първия кръг в група А, който се изигра в „Сунел Арена“.

Занов намери място сред титулярите, но не успя да се разпише при дебюта си за гърците. Националът до 16-годишна възраст остави на сметката си 4 борби, 2 асистенции, 2 откраднати топки и 1 чадър за 16 игрови минути. При стрелбата си той бе 0/2 от средна дистанция.

Гърците си осигуриха водачеството на старта, но французите отговориха за пълен обрат и аванс от 2 точки в края на първата част. Френският отбор се развилня в нападение през втория период и за отрицателно време натрупа двуцифрена разлика, за да се изстреля на голямата почивка при 50:30. След паузата гръцкият тим така и не намери сили да се доближи опасно, което улесни неговия съперник.

Фелипе Куинонес изригна с 29 точки, 8 борби и 9 асистенции за ПАО.

Утре (петък) Занов и компания ще срещнат Цедевита Олимпия. Срещата ще стартира от 14:30 часа българско време.