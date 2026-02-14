Баскетболният Ботев Враца привлече 17-годишния Кристиян Занов в редиците си

Баскетболният Ботев 2012 Враца обяви привличането на нов играч. Това е възпитаникът на БК БУБА Баскетбол и национал на България до 16 г. Кристиян Занов.

"Младата надежда на българския баскетбол Кристиян Занов е новото попълнение на Ботев 2012 Враца", информираха от клуба.

"Само на 17 години и висок 207 сантиметра, скоро врачанското лъвче ще направи своя дебют в професионалния баскетбол! Бъдещето е в младите таланти на България! Пожелаваме му много успехи със зеления екип", написаха още от врачанския тим в официалния си профил в социалната платформа Фейсбук.