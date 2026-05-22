Кристиян Занов с отлично представяне при първия успех на Панатинайкос в Младежката Евролига

Кристиян Занов изигра важна роля за първия успех на Панатинайкос на финалите в Младежката Евролига за момчета до 18-годишна възраст в Атина. Българинът и неговите съотборници надделяха над Цедевита Олимпия с 87:84 в мач от втория кръг в група А на турнира Adidas Next Generation, който се провежда в "Сунел Арена".

Занов започна в стартовата петица отново. Националът до 16-годишна възраст постави името си сред реализаторите и се доближи до дабъл-дабъл, отбелязвайки ключови стрелби в края. Центърът остави на сметката си 11 точки, 8 борби,1 асистенция и 1 чадър за 18 минути в игра. При стрелбата си той бе 3/6 от средна дистанция и 5/5 от линията за изпълнение на наказателни удари.

Момчетата на Николаос Рингас имат победа и загуба, като се намират на третото място във временното класиране. Утре (събота) Занов и компания ще срещнат Реал Мадрид от 14:30 часа българско време.