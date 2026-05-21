Артистът JR започна реализацията на проекта си в Париж, посветен на Кристо и Жан-Клод

Най-старият мост в Париж започна да „изчезва“, след като артистът JR – известен като „френския Банкси“ – започна да инсталира гигантска „пещера“ върху Пон Ньоф, предаде АП. Проектът е в чест на Кристо и Жан-Клод, които през 1985 г. реализираха идеята си „Опакованият Пон Ньоф“.

Монументалната скална илюзия буквално поглъща историческата забележителност от XVII век, по която парижани пресичат река Сена вече над четиристотин години.

Процесът по подготовката на арт инсталацията бе извършен през нощта в сряда, след известно закъснение заради лошото време. Това бе и най-зрелищният етап от проекта, чиято подготовка отне повече от година.

Като едно от най-амбициозните произведения на публичното изкуство в Париж от десетилетия насам, проектът се финансира от продажбите на творби на самия JR и с подкрепата на корпоративни партньори. Официалното откриване на арт инсталацията за широката публика е предвидено за 6 юни.

„Подготвяме се да оставим нещо наистина невероятно в сърцето на Париж“, каза JR пред АП по-рано тази година в студиото си в източната част на града. По време на интервюто той носеше емблематичната си шапка и слънчеви очила, отбелязва агенцията.

Трансформацията на моста се документира от АП още от март чрез специални камери, които правят снимки през предварително зададени интервали от време. Една от тях, разположена на покривна тераса високо над реката, улавя ден след ден как мостът бавно „изчезва“ от погледа.

Погледната отвън, инсталацията прилича на скалиста маса, която буквално разчупва градския пейзаж, казва JR, прочут с поставянето на гигантски фотографии върху фасади и покриви по целия свят. Този път обаче неговият стремеж е да накара парижани да направят нещо съвсем необичайно на най-оживения си мост – просто да спрат, отбелязва АП.

Посетителите ще могат да преминат напълно безплатно през дълъг, мрачен тунел, в който дневната светлина не достига и където – по думите на JR – човек лесно „губи представа за времето“. Конструкцията се простира на 120 метра дължина и се издига на 18 метра височина – колкото шестетажна сграда.

Парадоксалното е, че тя е изградена почти изцяло от въздух – 80 текстилни арки, погълнали 20 000 кубически метра обем, при общо тегло от едва пет тона. Тъканта е преминала през ръцете на 25 занаятчии от малко селце в Бретан, а инсталацията е проектирана така, че нито един елемент да не накърнява историческия камък на моста.

Ако притокът на въздух спре, „скалата“ би потънала като затаен дъх. Това контролирано „срутване“ е репетирано седмици наред в хангар на летище „Орли“, за да се гарантира, че при евентуална авария в захранването „канарата“ ще се спусне плавно на земята.

Творбата, озаглавена La Caverne du Pont Neuf („Пещерата на Пон Ньоф“), е своеобразен поклон пред една парижка легенда. През 1985 г. Христо Явашев – Кристо – и съпругата му Жан-Клод обвиха същия този мост в бледозлатиста материя – проект, изискващ 13 километра въже, десетилетие на битки с администрацията и привлякъл три милиона посетители само за две седмици.

JR: „Доста е трудно да бъдеш техен наследник.“

Неговата идея е да върне „камъкът и природата“ в сърцето на града. Артистът не просто опакова моста, а го „съблича“, пренасяйки обработения камък обратно към варовиковите кариери, от които е изсечен самият Париж.

Пещерата обаче е и предупреждение. JR я замисля като препратка към алегорията на Платон, в която затворниците приемат сенките върху стената за единствената реалност.

„Кои са нашите пещери днес? Телефоните ни“, казва „френският Банкси“. „Защото вярваме, че алгоритмите в социалните мрежи са самата действителност“, коментира той. И веднага след това се впуска в ироничното противоречие: за да влязат в неговата пещера, посветена именно на екраните, посетителите първо вдигат телефоните си.

Технологичната компания Snap е разработила слой с добавена реалност, който разкрива пред погледа невидими за окото детайли. Звуковият фон е ниско, „минерално“ жужене, композирано от Тома Бангалтер – бивш член на френския дует Daft Punk.

Пещерата ще посреща посетители денонощно от 6 до 28 юни, като през този период мостът ще бъде затворен за движение. Инсталацията ще се вижда от кейовете, от преминаващите по Сена лодки и дори от върха на Айфеловата кула.

След демонтирането на проекта платът ще бъде използван повторно или рециклиран. Въздухът, както обича да казва JR, не оставя белези. Тогава, точно както златистата обвивка преди 40 години, пещерата ще изчезне – и Пон Ньоф ще се появи отново в целия си блясък, точно такъв, какъвто е бил винаги, отбелязва АП.

