ЦСКА откри регистрацията за фенове

от БНТ
Цената е 10 евро, картата ще важи 5 години.

От ЦСКА съобщиха, че от днес феновете могат да направят своята регистрация за стадион "Българска армия". Цената е 10 евро, а привърженици ще имат възможност да си купуват абонаментни карти или билети за мачовете на отбора, както и куп други привилегии очакват притежателите.

Армейци,

Славната ни история е повод за огромна гордост, но и задължение – винаги да се стремим към върха. ЦСКА е призван да е първи.

Не само заради 31 шампионски звезди – още през 1956 г. първи представихме българския футбол в Европа, първи смаяхме света с победите над действащите континентални шампиони и дадохме път на единствения българин, носител на „Златната топка“.

Сега първи ще имаме най-модерният, функционален и отговарящ на всички европейски стандарти стадион – бижуто „Българска армия“.

Ние първи ще осигурим и най-удобното, безопасно и пълноценно изживяване за великата ни публика чрез стартиращата ни кампания за фен регистрацията.

От днес всички армейци, които искат да усетят магията на новия ни дом и да подкрепят отбора в предстоящите велики моменти, могат да направят своята регистрация!

ЗАЩО?

Фен регистрацията ще позволи на всеки истински армеец да се чувства пълноценно в историческия ни дом. Освен възможност за закупуване на абонаментни карти или билети за мачовете на ЦСКА, фен картата ще осигурява 100-процентова сигурност, комфорт и удобство за съвършеното изживяване.

Тя ще носи възможност за достъп до стадиона, който ще предлага редица допълнителни възможности, участие в различни активности, инициативи и събития преди, по време и след мачовете на любимия отбор. Новата фен карта на ЦСКА ще е отличителният знак за всеки истински армеец!

КЪДЕ?

ЦСКА е семейство и за нас всеки фен е важен. Затова грижата ни да достигнем до всяко червено сърце е ключов приоритет!

Постарали сме се процесът на регистрация да е лесен, бърз и достъпен. Стартираме със специален пункт, разположен пред Сектор В на Националния стадион „Васил Левски“ в София (виж картата), линк за точната локация можете да намерите ТУК, който ще работи без почивен ден между 8:00 и 19:30 часа. Съвсем скоро ЦСКА ще организира и мобилни станции, които ще обиколят всички краища на България - очаквайте информация на нашите канали.

Важно е да уточним, че след края на обиколките в страната, регистрационните ни пунктове в София ще продължат да функционират. Те ще са отворени постоянно и след откриването на стадион „Българска армия“. Така всеки ще може да се сдобие с фен карта в удобен за него момент.

КАК?

Регистрацията отнема броени минути!

Процесът е опростен максимално – изисква се попълване на регистрационна форма (необходимо е да се представи документ за самоличност), лицева снимка и регистрация чрез сензорен уред (за лица над 18 г.). Лица до 18-годишна възраст ще се регистрират само чрез попълване на формуляр и снимка (но задължително в присъствието на родител/настойник).

С получаването на фен картата всеки привърженик ще може да закупи абонаментна карта или билет за мачовете на ЦСКА.

Съвсем скоро процедурата ще може да бъде стартирана и онлайн чрез специален регистрационен портал. Успешното попълване на онлайн формуляра ще завършва с получаване на QR код, който впоследствие трябва да бъде представен на място в пункта за регистрация, за да финализирате процедурата и да получите физически своята фен карта в удобно за вас време.

Регистрацията се заплаща на цена от 10 евро (19,56 лв.) и е с валидност 5 години.

СИГУРНОСТ

Регистрацията чрез сензорен уред (за лица над 18 г.) се извършва с цел осигуряване на максимална защита и сигурност на нашите фенове. По този начин откраднати или изгубени карти няма да могат да бъдат използвани от други лица – съответно достъпът и мястото ви на стадиона остава гарантирано!

Изрично уточняваме, че клубът НЯМА да събира други данни – пръстови отпечатъци, лицево разпознаване и т.н., каквито масово се изискват от редица институции или за достъп до различни обекти или услуги в ежедневието.

За въвеждането на фен регистрацията ЦСКА е провел всички необходими консултации с компетентните органи на Република България и действа в пълно съответствие с изискванията на българското и европейското законодателство и конкретно Закона за защита на личните данни!

ОБРАТНО У ДОМА

Новият стадион е мечта за поколения армейци. Именно затова през последните 2 години работихме неуморно и денонощно, за да изградим съоръжение, достойно за историята и амбициите на славния ни клуб и неговите неповторими фенове. Убедени сме, че за всеки истински армеец „Българска армия“ не е просто място, а емоция и страст.

Новата фен карта на ЦСКА ще ни събере заедно – отново у дома!

Заб.: Относно всички допълнителни въпроси, касаещи фен регистрацията, можете да разгледате секцията „Общи условия“ в клубния ни сайт.

При възникнали казуси можете да се свържете с нас тел. +359878991948, на имейл fanregistration@cska.bg, както и в секцията „Обратна връзка“ в клубното ни приложение MyCSKA“, написаха от ЦСКА на своя официален сайт.

