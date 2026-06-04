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Берое получи лиценз и запази мястото си в професионалния футбол

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Апелативната комисия към БФС отмени първоначалния отказ, а старозагорци ще могат да участват във Втора лига през сезон 2026/27

Берое получи лиценз и запази мястото си в професионалния футбол
Снимка: БТА
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Берое получи лиценз за участие в професионалния футбол през сезон 2026/27, след като Апелативната комисия към Български футболен съюз отмени първоначалния отказ на Лицензионната комисия.

Решението слага край на неяснотата около бъдещето на старозагорския клуб, който през изминалия сезон изпадна от Първа лига, завършвайки на 14-о място в крайното класиране. След представянето на нови документи и доказателства Апелативната комисия е преценила, че клубът покрива необходимите изисквания за участие в Първа или Втора професионална лига.

От БФС уточниха, че лицензът е издаден при условие, че Берое продължи да спазва изискванията, заложени в Наредбата за национално клубно лицензиране.

Междувременно лицензи за следващия сезон получиха още Арда, който ще участва с лиценз от УЕФА, както и Септември София, който ще домакинства на Националния стадион "Васил Левски“.

Новакът в елита Дунав получи условен лиценз за използване на стадион "Русе“, а Пирин ще се състезава във Втора лига с условен лиценз заради наличието на разсрочени задължения към НАП.

Решенията на лицензионните органи окончателно очертаха клубовете, които ще участват в професионалния футбол в България през кампания 2026/27.

#ПФК Берое

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