ЦСКА 1948 започна подготовката за новия сезон, Цветомир Найденов обяви два подготвителни лагера

Ваканцията за футболистите на ЦСКА 1948 приключи, а отборът вече насочва поглед към предстоящия сезон. Това стана ясно от публикация на финансовия благодетел на клуба Цветомир Найденов в социалните мрежи.

По думите му играчите ще преминат задължителните медицински прегледи през следващите дни, а на 8 юни тимът ще замине за Банско, където ще проведе първата част от лятната си подготовка. На 25 юни „червените“ ще отпътуват за Словения за втория си подготвителен лагер, а завръщането в България е планирано за 10 юли.

"Край. Ваканцията за ЦСКА приключи вчера. Започваме медицински прегледи и на 8-и се качваме на Банско за Лагера на смъртта vol. 1. На 25-и заминаваме за Словения за Лагера на смъртта vol. 2. Връщаме се в България на 10-и юли готови за сезона“, написа Найденов.

През изминалия сезон ЦСКА 1948 завърши на второто място в първенството, като събра равен актив точки с шампиона Лудогорец. Това осигури на столичния тим участие във втория квалификационен кръг на Лигата на конференциите, където отборът ще бъде сред непоставените. Жребият за турнира е насрочен за 17 юни.

Найденов коментира с характерния си ироничен стил и предстоящите предизвикателства пред тима, като подчерта, че новият сезон ще бъде изключително тежък за всички участници в елита.

Новото първенство в България стартира в периода 17-19 юли, а програмата ще стане ясна след тегленето на жребия през следващите седмици.