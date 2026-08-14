БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Четирима български боксьори атакуват следващия кръг на европейското в Лозница

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:47 мин.
Спорт
Запази

Владимир Давидов, Максим Кирилов, Янко Илиев и Джан Фикрет излизат на ринга днес в битки от шампионата за младежи и девойки до 19 години

Четирима български боксьори атакуват следващия кръг на европейското в Лозница
Снимка: пресслужба БФБокс
Слушай новината

Четирима български боксьори ще се качат на ринга днес на европейското първенство за младежи и девойки до 19 години в Лозница. Националите, водени от Александър Александров, Фикрет Ереджебов и Стойка Кръстева, ще преследват класиране за следващия етап на надпреварата.

В ранната сесия, която започва в 15:00 часа, предстоят две срещи с българско участие. Първи на ринг „Б“ около 16:30 часа ще излезе Владимир Давидов в категория до 65 килограма. Негов съперник ще бъде Орел Кикис от Израел.

Около час по-късно своята битка ще проведе и Максим Кирилов. Българинът, който се състезава при 70-килограмовите, ще премери сили с представителя на Гърция Александрос Цапцис.

Още двама родни национали ще видим във вечерната програма, чийто старт е насрочен за 18:30 часа.

Около 19:15 часа на ринг „Б“ Янко Илиев ще се изправи срещу руснака Ислам Магомедов в категория до 55 килограма. Половин час по-късно Джан Фикрет ще търси победата при 75-килограмовите срещу Бха Халаби от Израел.

България вече записа първото си участие на шампионата. В откриващия ден Антонио Дамянов допусна поражение в категория до 60 килограма, след като отстъпи пред представителя на Беларус Микита Касацки.

Така вниманието днес ще бъде насочено към четирите български срещи и опитите на Давидов, Кирилов, Илиев и Фикрет да продължат напред на Европейското първенство.

#европейско първенство по бокс за младежи и девойки в Лозница

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Гледайте европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам на сайта на БНТ
1
Гледайте европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам на...
Гледайте европейското първенство по плуване в Париж по БНТ 3
2
Гледайте европейското първенство по плуване в Париж по БНТ 3
НА ЖИВО: Гледайте многобоя на ансамблите на световното първенство по художествена гимнастика
3
НА ЖИВО: Гледайте многобоя на ансамблите на световното първенство...
Отбелязваме големия християнски празник Успение Богородично
4
Отбелязваме големия християнски празник Успение Богородично
Лятото продължава: До края на август ни очакват температури до 38-39 градуса
5
Лятото продължава: До края на август ни очакват температури до...
Илиана Раева: Никога досега не съм била на по-трудно състезание
6
Илиана Раева: Никога досега не съм била на по-трудно състезание

Най-четени

Убийство край Слънчев бряг: Мъж е намушкан с нож, заподозреният се опитал да избяга
1
Убийство край Слънчев бряг: Мъж е намушкан с нож, заподозреният се...
На 12 август предстои пълно слънчево затъмнение
2
На 12 август предстои пълно слънчево затъмнение
Двете момичета от групата, задържана за убийството на Георги в Пловдив, обжалват ареста си
3
Двете момичета от групата, задържана за убийството на Георги в...
Гледайте европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам на сайта на БНТ
4
Гледайте европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам на...
Бургас ще бъде домакин на "Евровизия 2027"
5
Бургас ще бъде домакин на "Евровизия 2027"
Туроператори и хотелиери по Северното Черноморие отчитат по-слаб сезон
6
Туроператори и хотелиери по Северното Черноморие отчитат по-слаб сезон

Още от: Бокс

Победи за Владимир Давидов и Джан Фикрет на европейското по бокс в Лозница
Победи за Владимир Давидов и Джан Фикрет на европейското по бокс в Лозница
Антонио Дамянов открива българското участие на европейското първенство по бокс до 19 г. Антонио Дамянов открива българското участие на европейското първенство по бокс до 19 г.
Чете се за: 01:22 мин.
Дейна Уайт: Знам къде ще се проведе мачът между Тайсън Фюри и Антъни Джошуа Дейна Уайт: Знам къде ще се проведе мачът между Тайсън Фюри и Антъни Джошуа
Чете се за: 02:05 мин.
Националите по бокс започнаха финалния етап от подготовката за европейското първенство в София Националите по бокс започнаха финалния етап от подготовката за европейското първенство в София
Чете се за: 01:42 мин.
Отмениха всички ограничения за руските боксьори Отмениха всички ограничения за руските боксьори
Чете се за: 01:10 мин.
Антъни Джошуа оцеля след два нокдауна и нокаутира Кристиан Пренга Антъни Джошуа оцеля след два нокдауна и нокаутира Кристиан Пренга
Чете се за: 01:37 мин.

Водещи новини

Храмовият празник на Троянския манастир: Литийно шествие с чудотворната икона "Света Богородица Троеручица"
Храмовият празник на Троянския манастир: Литийно шествие с...
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
На Голяма Богородица: Стотици вярващи изпълниха Бачковския манастир за празника На Голяма Богородица: Стотици вярващи изпълниха Бачковския манастир за празника
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Патриарх Даниил оглави празничната литургия в храма "Успение Богородично" в Кюстендил Патриарх Даниил оглави празничната литургия в храма "Успение Богородично" в Кюстендил
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
"Евровизия 2027": Бургас ще бъде на европейската музикална карта "Евровизия 2027": Бургас ще бъде на европейската музикална карта
Чете се за: 04:22 мин.
Общество
Нов голям пожар пламна в Хърватия, тежко остава състоянието на...
Чете се за: 02:47 мин.
По света
Силно земетресение разтърси Индонезия (СНИМКИ)
Чете се за: 00:32 мин.
По света
Нивото на река Дунав продължава да се понижава
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Лятото продължава: До края на август ни очакват температури до...
Чете се за: 05:30 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ