Четирима български боксьори атакуват следващия кръг на европейското в Лозница

Четирима български боксьори ще се качат на ринга днес на европейското първенство за младежи и девойки до 19 години в Лозница. Националите, водени от Александър Александров, Фикрет Ереджебов и Стойка Кръстева, ще преследват класиране за следващия етап на надпреварата.

В ранната сесия, която започва в 15:00 часа, предстоят две срещи с българско участие. Първи на ринг „Б“ около 16:30 часа ще излезе Владимир Давидов в категория до 65 килограма. Негов съперник ще бъде Орел Кикис от Израел.

Около час по-късно своята битка ще проведе и Максим Кирилов. Българинът, който се състезава при 70-килограмовите, ще премери сили с представителя на Гърция Александрос Цапцис.

Още двама родни национали ще видим във вечерната програма, чийто старт е насрочен за 18:30 часа.

Около 19:15 часа на ринг „Б“ Янко Илиев ще се изправи срещу руснака Ислам Магомедов в категория до 55 килограма. Половин час по-късно Джан Фикрет ще търси победата при 75-килограмовите срещу Бха Халаби от Израел.

България вече записа първото си участие на шампионата. В откриващия ден Антонио Дамянов допусна поражение в категория до 60 килограма, след като отстъпи пред представителя на Беларус Микита Касацки.

Така вниманието днес ще бъде насочено към четирите български срещи и опитите на Давидов, Кирилов, Илиев и Фикрет да продължат напред на Европейското първенство.