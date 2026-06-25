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Успешно начало за Калояна Налбантова на турнир по бадминтон в САЩ

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Националката ни победи Анмол Карб (Индия) с 21:15, 21:15

калояна налбантова
Снимка: БГНЕС
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Калояна Налбантова стартира с победа на международния турнир по бадминтон от сериите "BWF World Tour Super 300" във Фулъртън (САЩ) с награден фонд 250 хиляди долара.

Националката игра много силно и победи Анмол Карб (Индия) с 21:15, 21:15 за 33 минути. Налбантова повеждаше убедително след техническото прекъсване и на двата гейма и без проблеми затвори мача.

Във втория кръг възпитаничката на Стилиян Макарски ще играе срещу победителката от американския сблъсък между номер 4 Бейвън Чжан и Ела Лин.

Налбантова ще участва от 30 юни до 5 юли на турнира "BWF World Tour Super 300" в Маркъм (Канада) с награден фонд 250 хиляди долара. Първата й съперничка ще бъде номер 7 в схемата Юн Шо Сун (Тайван).

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#Калояна Налбантова

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