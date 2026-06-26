Три титли за България на европейското първенство по триатъл

Три победи завоюваха българските състезатели на европейското първенство в дисциплината триатър, една от надпреварите под егидата на международния съюз и европейската асоциация по модерен петобой.

Тодор Михалев триумфира при мъжете в надпреварата, в която се редуват 5 обиколки по 600 м бягане, 4 стрелби по 5 точни изстрела с лазерен пистолет и 200 м плуване в свободен стил. Варненецът бе убедителен в надпреварата, която се провежда в Мачико, Португалия. Той спечели с време 13:53,14 мин., като изпревари с 1 минута и 10 секунди представителя на домакините Гонсало Мартино. Така с актив от титла в триатъл и бронз в биатъл /дисциплина от бягане и плуване/ днес най-добрият ни петобоец в последните години заминава за Будапеща за рекордното пето поредно участие на балкански състезател във финалите на Световната купа по модерен петобой. Престижната надпревара се провежда от петък до неделя в 11:30 часа и 15:30 часа и ще бъде предавана пряко по БНТ 3 и ТУК.

Георги Илиев триумфира при мрадежите до 21 години. Състезателят на пазарджишкия клуб "Шампион 2" победи в надпреварата с 14:31, 40 мин., като се справи с конкуренцията на Едуард Паулец от Румъния, завършил втори с 14:45,19 мин. Другият българин Стивън Георгиев се класира четвърти, а заедно с Георги Илиев спечелиха сребро в отборното състезание след тима на северната ни съседка.

Третото злато завоюваха Йоана Руменова и Никол Тонкова, които въпреки че бяха доста по-малки от съперничките си, спечелиха отборната надпревара при девойките до 21 години. В индивидуалната надпревара Руменова взе среброто, а Тонкова - бронза. Те бяха изпреварени от французойката Шарлот Фосо.

Състезателите ни при младежите и девойките ще участват и в събота в комбинираната надпревара от бягане и стрелба, т.нар. лейзър-рън, в деня, в който Тодор Михалев ще се бори за място сред най-добрите 18 на финалите на Световната купа по модерен петобой в Будапеща.