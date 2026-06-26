Себастиен Ожие води след първия етап на Рали Акрополис

Деветкратният световен шампион Себастиен Ожие води след първия етап от Рали Акрополис в Гърция като част от Световния шампионат по автомобилизъм WRC, давайки най-добро време от 1:38.2 минути по време на 1.86-километровия специален асфалтов етап в "Елиникон Спортс Парк", на мястото на старото летище до столицата Атина.

Французинът, победител в Гърция през 2011 година, изпревари съотборника си с Тойота - Такамото Кацута (Япония) с една секунда, а трети остана Тиери Нювил (Белгия) от отбора на Хюндай на една десета от секундата зад Кацута.

Съоръжението беше препълнено с фенове, а тазгодишното издание на Рали Акрополис започна с етап на асфалт, за разлика от остатъка от предстоящите макадамови отсечки в петък и през уикенда.

"Мисля, че е приятно да видим, че толкова хора са тук да ни гледат. Очевидно истинското рали започва утре, но да бъдем в Гърция вече е удоволствие. Това е историческо рали. Знаем, е ни очаква трудно предизвикателство, но такъв е случаят тук. Ще направим всичко възможно да зависим само от себе си този уикенд, защото това ще изиграе голяма роля в резултата", заяви Себастиен Ожие, цитиран от уебсайта на WRC.

Тиери Нювил, шампион от изданията през 2022-а и 2024 година, се представи най-силно в пролога, но не успя да удържи темпото си пред Ожие и отстъпи в първия етап от същинската надпревара, но в Рали Акрополис остават още 16 етапа.

Лидерът в генералното класиране Елфин Еванс остана шести - на 1.4 секунди от лидера, но веднага вниманието му се обърна към предстоящите тежки етапи на макадамова настилка.