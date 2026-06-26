САЩ удължиха до 25 юли лиценза за преговори за активите на „Лукойл“

Министерството на финансите на Съединените щати удължи до 25 юли срока на действие на лиценза, който позволява на компании да водят преговори за закупуването на чуждестранните активи с "Лукойл". Актуализираният документ беше публикуван на уебсайта на Управлението за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към американското финансово ведомство.

През октомври миналата година САЩ наложиха санкции на "Лукойл" и "Роснефт". Според американския министър на финансите Скот Бесънт двете най-големи руски петролни компании "финансират военната машина на Кремъл". Санкциите наложиха продажбата на международния портфейл на "Лукойл", който е оценен на около 22 млрд. долара и включва нефтени находища, рафинерии и бензиностанции от Ирак до Финландия, включително и рафинерията в Бургас.

В средата на ноември OFAC издаде лиценз за преговори за продажбата на активите на "Лукойл". Първоначално лицензът беше валиден до 17 януари, а след това беше удължен няколко пъти - последно до 27 юни. Всяка конкретна сделка с "Лукойл" за покупка на международни активи на компанията ще изисква одобрението на OFAC.