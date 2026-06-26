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САЩ удължиха до 25 юли лиценза за преговори за активите на „Лукойл“

Диана Симеонова от Диана Симеонова
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сащ удължиха лиценза продажба чуждестранни активи лукойл
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Министерството на финансите на Съединените щати удължи до 25 юли срока на действие на лиценза, който позволява на компании да водят преговори за закупуването на чуждестранните активи с "Лукойл". Актуализираният документ беше публикуван на уебсайта на Управлението за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към американското финансово ведомство.

През октомври миналата година САЩ наложиха санкции на "Лукойл" и "Роснефт". Според американския министър на финансите Скот Бесънт двете най-големи руски петролни компании "финансират военната машина на Кремъл". Санкциите наложиха продажбата на международния портфейл на "Лукойл", който е оценен на около 22 млрд. долара и включва нефтени находища, рафинерии и бензиностанции от Ирак до Финландия, включително и рафинерията в Бургас.

В средата на ноември OFAC издаде лиценз за преговори за продажбата на активите на "Лукойл". Първоначално лицензът беше валиден до 17 януари, а след това беше удължен няколко пъти - последно до 27 юни. Всяка конкретна сделка с "Лукойл" за покупка на международни активи на компанията ще изисква одобрението на OFAC.

#"Лукойл" #САЩ #лиценз

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