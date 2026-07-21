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Внезапно почина италианският журналист, пред когото Тръмп каза, че Мелони го е умолявала за снимка на Г-7

Диана Симеонова от Диана Симеонова
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внезапно почина италианският журналист когото тръмп каза мелони умолявала снимка
Снимка: АП/БТА
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Италианският журналист Даниеле Компатанджело, прочул се наскоро с телефонното интервю с американския президент Доналд Тръмп, в което той се изказва неласкаво за италианската премиерка Джорджа Мелони, е починал внезапно в дома си в Ню Йорк.

Причина за смъртта на 50-годишния Компатанджело е инфаркт, съобщават италиански издания.

Той има зад гърба си 25-годишна журналистическа кариера в редица италиански медии. Следил осем издания на Олимпийските игри – от Сидни през 2000 г. до Лондон 2012 г. Автор е на документални филми. Негови репортажи от САЩ се излъчват по каналите на водещи италиански медии.

Последно беше кореспондент от Белия дом и председател на Асоциацията на чуждестранните кореспонденти към Белия дом. Той доби световна слава през юни, когато след срещата на върха на Г-7 във френския град Евиан взе интервю по телефона с Доналд Тръмп. В интервюто Тръмп заяви, че Мелони го е умолявала да се снима с нея на Г-7 и той я е съжалил и е откликнал на молбата ѝ.

Тръмп добави, че не е бил длъжен изобщо да разговаря с италианската премиерка и разкритикува политиката ѝ. Той упрекна Мелони и Италия, че не са помогнали на САЩ в Иран. След това интервю Мелони заяви, че Тръмп си измисля. Италия никога не умолява за каквото и да е, добави Мелони и препоръча на Тръмп да не забравя това.

#Доналд Тръмп #Джорджа Мелони #САЩ #Г-7 #Италия #снимка #журналист

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