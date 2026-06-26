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Симеон Щерев: Жанет Немет заслужава да бъде запомненa с усмивката си, характера си и любовта си към борбата

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Борба
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Старши треньорът на националния отбор на България по борба за жени призна, че е разтърсен след смъртта на неговата възпитаничка

Симеон Щерев
Снимка: startphoto.bg
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Старши треньорът на националния отбор на България по борба за жени Симеон Щерев излезе с позиция след трагичната кончина на състезателката Жанет Немет.

Боркинята загуби живота си след падане от жилищен блок в комплекс "Диана". Наставникът призна, че е разтърсен след смъртта на неговата възпитаничка. Според него не е нужно нейната смърт да причинява клубни, лични или медийни внушения, а състезателката трябва да бъде запомнена с усмивката си, характера си и любовта си към борбата.

Изявление на треньора:

В последните дни всички сме разтърсени от трагичната загуба на Жанет Немет. Това е тежък момент за нейното семейство, близките й, съотборниците, треньорите и цялото българско борческо семейство. Именно затова призовавам да бъдат прекратени всички спекулации около причините за тази трагедия. Опитите смъртта на един млад човек да бъде използвана за клубни, лични или медийни внушения не помагат на никого. Те единствено петнят паметта на Жанет и задълбочават болката на хората, които я обичаха.

Жанет беше изключително позитивен, усмихнат, дисциплиниран и мотивиран състезател. В работата си с националния отбор никога не е създавала проблеми. Никога не е имала конфликти с треньорския щаб или с ръководството на Българската федерация по борба. Напротив - тя работеше всеотдайно и демонстрираше уважение към всички в отбора. Като неин старши треньор знаех, че в определени моменти е търсила помощ от психолог. Това обаче са били въпроси от строго личен характер и не са били свързани с развитието на спортната й кариера, която през последните месеци вървеше във възходяща посока.

През последната година ръководството на Българската федерация по борба положи сериозни усилия за уреждането на нейния статут. Успешно беше решен въпросът с получаването на българско гражданство - процес, който дълго време преди това не беше финализиран. Осигурено беше и държавното финансиране за Жанет още преди да получи българските си документи за самоличност. В ход беше и процедурата пред Управителния съвет за окончателното приключване на всички формалности, които да й позволят да се състезава на международния тепих от името на България.

Жанет беше ценен член на националния отбор. За разлика от случаи, в които други състезателки са нарушавали дисциплината с избухвания по време на тренировки или състезания, при нея подобни прояви никога не е имало. Тя беше професионалист, отдаден на спорта и на своето развитие. Затова още веднъж апелирам към всички - клубове, състезатели, треньори, медии и общественост - да проявят необходимото уважение към паметта на Жанет Немет. Нека оставим компетентните органи да свършат своята работа и не превръщаме тази човешка трагедия в средство за взаимни обвинения или извличане на лични и клубни дивиденти.

Това не е честно към паметта на едно талантливо момиче, което заслужава да бъде запомнено с усмивката си, с характера си и с любовта си към борбата, а не със спекулациите, които се правят след смъртта му.

Поклон пред паметта на Жанет Немет!

#Симеон Щерев

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