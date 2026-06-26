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ЕК предлага удължаване на закрилата за украинци в ЕС до 2028 година

Десислава Апостолова от Десислава Апостолова
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еврокомисията привика посланика русия
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Европейската комисия предложи днес да се удължи с още една година временната закрила за хората, бягащи от войната на Русия срещу Украйна. Според сега действащото законодателство закрилата е до февруари 2027 година. Еврокомисията предлага удължаване на срока до 4 март 2028 година. ЕС няма да предоставя временна закрила на новопристигнали лица, които нямат разрешение от украинските органи да напуснат Украйна с оглед на военните си задължения.

Държавите-членки могат да предоставят на украинците както възможност за преход към статут на дългосрочно законно пребиваващ, така и възможности за завръщане и реинтеграция в Украйна, когато ситуацията позволява това. ЕК разработва пилотна програма за доброволно връщане в Украйна, която да предоставя практическа помощ на желаещите да се завърнат в страната.

За да стане факт удължаването на временната закрила, то трябва да бъде подкрепено и от държавите-членки.

В момента почти 4,4 милиона души, избягали от войната на Русия в Украйна, се ползват от временна закрила в ЕС, като броят им леко се е увеличил от 2024 г. насам.

Директивата за временната закрила дава възможност на украинците легално да пребивават в ЕС, да имат достъп до пазара на труда в държавите, в които пребивават. Те имат и достъп до социални жилища или социална помощ за покриване на битови нужди, достъп до медицинска помощ и образование за децата и право да пътуват ЕС в рамките на 90 дни в рамките на всеки 180-дневен период.

Ако обстоятелствата в Украйна се променят, което дава възможност за постепенно връщане и устойчива реинтеграция в Украйна, Комисията може да направи предложение до Съвета за спиране на временната закрила по-рано от предвидената крайна дата.

#закрила на украинци #войната в Украйна #еврокомисия

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