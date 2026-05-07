БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Алекс Грозданов и Люблин не успяха да затворят финалната серия

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:25 мин.
Спорт
Запази

Капитанът на националния отбор на България беше на игрището през целия двубой и приключи с 6 точки.

драматична победа халкбанк изпрати алекс грозданов богданка лук люблин четвъртфинал шампионска лига
Слушай новината

Тимът на Алекс Грозданов – Богданка Люблин, не успя да затвори финалната серия в полската „Плюс лига“, след като отстъпи с 1:3 (26:24, 20:25, 23:25, 20:25) срещу Алурон Завиерче в четвъртия мач от битката за титлата.

Капитанът на националния отбор на България беше на игрището през целия двубой и приключи с 6 точки – пет в атака и една блокада. След успеха Алурон изравни серията на 2:2 победи и шампионът на Полша ще бъде определен в решителен пети мач.

Богданка стартира финалите със загуба, но след това успя да обърне развоя с два поредни успеха. Сега обаче съставът от Завиерче върна интригата и прати серията до последен двубой.

Най-резултатен за Люблин беше Вилфредо Леон с 25 точки, докато за Алурон Бартоломей Болож се отличи с 22.

Въпреки поражението, Грозданов продължава да доминира при блокировачите в шампионата. Българският национал има впечатляващите 88 успешни блокади в 33 срещи или средно по 0,69 на гейм. Най-близо до него в подреждането е Бартоломей Лемански от СКРА Белхатов със 74 точки на блокада.

#Богданка Люблин #Алекс Грозданов

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Гледайте представянето на отборите в Джиро д'Италия 2026 по БНТ 3
1
Гледайте представянето на отборите в Джиро д'Италия 2026 по БНТ 3
Бургас даде официален старт на Джиро д'Италия с представяне на 23 отбора
2
Бургас даде официален старт на Джиро д'Италия с представяне на...
“Първият” - филм за пътя на първия българин в НБА - Георги Глушков
3
“Първият” - филм за пътя на първия българин в НБА -...
Конфликът в Близкия изток: "Епична ярост" приключи, "Проект Свобода" е на пауза
4
Конфликът в Близкия изток: "Епична ярост" приключи,...
Въпреки едностранно обявените примирия - 27 загинали в Украйна вчера, атака е имало и през нощта
5
Въпреки едностранно обявените примирия - 27 загинали в Украйна...
6 май в Лос Анджелис: Сънародниците ни отбелязаха празника с богата културна програма
6
6 май в Лос Анджелис: Сънародниците ни отбелязаха празника с богата...

Най-четени

Трагедия на пътя: Петима души загинаха при тежка катастрофа край Ботевград
1
Трагедия на пътя: Петима души загинаха при тежка катастрофа край...
Българка от фалирала авиокомпания в САЩ: Билетите ще поскъпнат драстично, пътуването на обикновените хора ще стане почти невъзможно
2
Българка от фалирала авиокомпания в САЩ: Билетите ще поскъпнат...
Коя е Михаела Доцова?
3
Коя е Михаела Доцова?
Кой е 241-вият депутат в новия парламент?
4
Кой е 241-вият депутат в новия парламент?
България е на първо място по изчезване на населението в целия свят
5
България е на първо място по изчезване на населението в целия свят
Командирът на ВВС: Две ескадрили изтребители ще покрият нуждите ни и ще можем да изпълняваме задачите си
6
Командирът на ВВС: Две ескадрили изтребители ще покрият нуждите ни...

Още от: Европейски волейбол

Александър Николов остана със сребърните медали в Италия
Александър Николов остана със сребърните медали в Италия
Алекс Николов може да подсили иранския Фулад (Сирджан) за финалите на Азиатската Шампионска лига Алекс Николов може да подсили иранския Фулад (Сирджан) за финалите на Азиатската Шампионска лига
Чете се за: 01:20 мин.
Ясен е разширеният състав на волейболните национали за европейското до 22 г. Ясен е разширеният състав на волейболните национали за европейското до 22 г.
Чете се за: 03:20 мин.
Вакъфбанк спечели волейболната Шампионска лига Вакъфбанк спечели волейболната Шампионска лига
Чете се за: 01:17 мин.
Алекс Николов с принос за Лубе Чивитанова, но Перуджа е на крачка от титлата Алекс Николов с принос за Лубе Чивитанова, но Перуджа е на крачка от титлата
Чете се за: 01:40 мин.
Алекс Николов не успя да спре Перуджа, Лубе стартира финалите с тежка загуба Алекс Николов не успя да спре Перуджа, Лубе стартира финалите с тежка загуба
Чете се за: 01:02 мин.

Водещи новини

НА ЖИВО: Започна първото редовно заседание на 52-рото Народно събрание
НА ЖИВО: Започна първото редовно заседание на 52-рото Народно събрание
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
В очакване на редовен кабинет: Президентът връчва първия мандат на „Прогресивна България“ В очакване на редовен кабинет: Президентът връчва първия мандат на „Прогресивна България“
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Търговските вериги ще инициират диалог с новата власт заради мерките за овладяване на инфлацията Търговските вериги ще инициират диалог с новата власт заради мерките за овладяване на инфлацията
Чете се за: 04:50 мин.
У нас
Заседание на ВСС: Пленумът решава дали да освободи Йордан Стоев Заседание на ВСС: Пленумът решава дали да освободи Йордан Стоев
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Забравен куфар блокира центъра на Бургас, сапьори се готвят за...
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Навлизане във въздушното пространство: Два дрона, дошли от Русия,...
Чете се за: 00:25 мин.
По света
Без открити мини, но повече дронове: Военноморските сили засилват...
Чете се за: 06:10 мин.
У нас
Кукленият театър в Пловдив с нов подход - зрителят сам определя...
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ