Алекс Грозданов и Люблин не успяха да затворят финалната серия

Тимът на Алекс Грозданов – Богданка Люблин, не успя да затвори финалната серия в полската „Плюс лига“, след като отстъпи с 1:3 (26:24, 20:25, 23:25, 20:25) срещу Алурон Завиерче в четвъртия мач от битката за титлата.

Капитанът на националния отбор на България беше на игрището през целия двубой и приключи с 6 точки – пет в атака и една блокада. След успеха Алурон изравни серията на 2:2 победи и шампионът на Полша ще бъде определен в решителен пети мач.

Богданка стартира финалите със загуба, но след това успя да обърне развоя с два поредни успеха. Сега обаче съставът от Завиерче върна интригата и прати серията до последен двубой.

Най-резултатен за Люблин беше Вилфредо Леон с 25 точки, докато за Алурон Бартоломей Болож се отличи с 22.

Въпреки поражението, Грозданов продължава да доминира при блокировачите в шампионата. Българският национал има впечатляващите 88 успешни блокади в 33 срещи или средно по 0,69 на гейм. Най-близо до него в подреждането е Бартоломей Лемански от СКРА Белхатов със 74 точки на блокада.