Министерският съвет назначи 28 нови областни управители
Над килограм чист фентанил е иззет при операция на СДВР
Министър Иван Демерджиев: Отпада държавната охрана на...
НСО сваля охраната и на Бойко Борисов
Делян Пеевски остана без охрана от НСО
Румен Радев: Тепърва започва същинската работа за...
Българките раждат най-рано и са с най-висок коефициент плодовитост в ЕС

Сега коефициентът е 1,72 деца, а преди 50 години у нас жените са раждали средно по 2 деца

Българките раждат най-рано първото си дете сред жените в целия Европейски съюз, сочат данните на Евростат – средно на 26,9 години при 29,9 години за Съюза. Най-висока е възрастта за раждане на първо дете в Италия – 31,9 години.

Страната ни е в една група с Румъния и Словакия, където жените раждат за пръв път съответно на 27,2 и 27,4 години. С най-висока възраст, наред с Италия, са Люксембург и Испания – съответно 31,6 и 31,5 години, сочат още най-новите данни на Евростат, които са за раждаемостта през 2024-а година.

България е и с най-високия коефициент на плодовитост в целия ЕС – 1,72 деца – това е основният показател за оценка на плодовитостта на населението или средно колко деца би родила една жена през живота си. На другия полюс е Малта – с коефициент единица.

Преди 50 години у нас жените са раждали средно по две деца.

