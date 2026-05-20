Заразата ебола: Американски лекар е под карантина в Прага

Американски лекар ще бъде поставен под карантина в болница в Прага заради съмнение, че е заразен с ебола. Тази вечер той ще бъде транспортиран от Уганда до чешката столица, където ще бъде изолиран за три седмици.

Здравните власти в Чехия съобщиха, че лекарят няма симптоми, но е лекувал пациент, който починал от ебола. Още 6 американски лекари вече са транспортирани в Германия, като един от тях е проявил симптоми. Заради голямото разстояние, те са транспортирани от Уганда и Конго до Европа, а не САЩ.

В Прага се намира една от най-добрите инфекциозни болници. От Световната здравна организация съобщиха, че вече има 600 потвърдени случаи на зараза, почти 140 от тях са смъртни.

Ева Хрнчиржова, говорител на ЕК: "Според Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията, рискът от заразяване в страните от Европейския съюз, е много нисък. Знаем, че за болестите няма граници, така е и с ебола, защото заразата не е само в Конго, Уганда и Южен Судан. На този етап няма индикации хората в Европа да предприемат по-специфични мерки."