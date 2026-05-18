България триумфира с първо място на Международната олимпиада по философия

Български ученици завоюваха първо място на Международната олимпиада по философия, която се проведе във Варшава, Полша. Отборът ни успя да спечели два медала и да повтори историческото постижение отпреди 31 години, когато страната ни отново беше начело в класирането.

Единадесетокласникът Симеон Кърджиев от Националната гимназия за древни езици и култури „Константин-Кирил Философ“ заслужи златно отличие, а десетокласникът Иван Стоилов от 164-та ГПИЕ „Мигел де Сервантес“ спечели сребърен медал.

И двамата български участници писаха по мисълта на ирландско-британската философка и романистка Айрис Мърдок: „Живеем във фантастичен свят, свят на илюзии. Великата задача в живота е да открием реалността“. („We live in a fantasy world, a world of illusion. The great task in life is to find reality.“)

Ръководители на отбора бяха проф. д-р Иван Колев от СУ „Св. Климент Охридски“ и Владислав Атанасов, учител в НГДЕК „Константин-Кирил Философ“.