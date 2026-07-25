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Полицията в Глазгоу арестува 15 души след сблъсъци на протест

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БГНЕС
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Полицията в Шотландия арестува 15 души в събота след сблъсъци между антиимигрантски и антирасистки протестиращи, които проведоха съперничещи си демонстрации в Глазгоу, съобщиха от Полиция Шотландия. Служителите реагирали на „значителни безредици“, а голяма група протестиращи напуснала първоначалното място на конфронтацията и предизвикала допълнителни безредици в центъра на града.

По данни на полицията арести са извършени за нападение, притежание на опасни оръжия и други нарушения на обществения ред. Непотвърдени видеокадри, публикувани в социалните мрежи в събота, показват сблъсъци между двете групи в близост до центъра на Глазгоу, като полицейски служители - включително конна полиция - се намесили, за да овладеят ситуацията. Демонстранти от двете страни са носели маски по време на протестите.

Антиимигрантската организация Unite The Clans Scotland организирала протест в парка Глазгоу Грийн, започнал в 12.00 ч. местно време (11.00 ч. по Гринуич), под лозунгите „Спасете нашите жени и деца“ и „Защитете нашето бъдеще“. В отговор организацията Stand Up To Racism провела контрадемонстрация, като заявила, че се противопоставя на крайната десница в Глазгоу.

Градът е свидетел на серия от протести, свързани с имиграцията, през последните години, като част от тях са прераствали в насилие - тенденция, наблюдавана и в градове в съседна Англия. Понастоящем Глазгоу е домакин на Игрите на Британската общност.

#15 арестувани #глазгоу #Шотландия #протести

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