Матурите с нови правила: по-малко стрес за учениците

Има малка, но важна промяна за матурите през май. От Министерство на образованието и науката обявиха, че учениците вече няма да се занимават с отделни пликчета и допълнително лепене на лични данни по време на изпита.

Досега зрелостниците трябваше сами да отделят специална бланка с имената си и да я слагат в малък плик. Сега тази бланка ще е директно свързана с листа за отговори. Така всичко става по-бързо и с по-малко напрежение.

От МОН казват, че това ще помогне на учениците да са по-спокойни по време на изпита и да не се притесняват дали са сложили документите на правилното място.

Промяната ще важи и за националното външно оценяване след 7. клас.

Важно е, че анонимността остава напълно запазена – проверяващите няма да виждат имената на учениците. Работите ще се оценяват от двама независими оценители.

Още една новина – след матурите зрелостниците ще могат в рамките на три работни дни да видят своите изпитни работи в училището, в което завършват.

Матурата по български език и литература е на 20 май, а втората матура – на 22 май. Очаква се в тях да участват над 53 000 ученици от близо 800 училища в страната.

Резултатите ще излязат до 11 юни.