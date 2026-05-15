България е на финал на „Евровизия“ с DARA и „Bangaranga“



България се класира за големия финал на „Евровизия 2026“ с DARA и песента „Bangaranga“. Българската певица откри втория полуфинал във Виена и успя да впечатли зрителите със зрелищното си изпълнение.

След гласуването България попадна сред 10-те държави, които продължават към големия финал на конкурса в събота.

Освен България, място на финала си осигуриха още държави като Украйна, Норвегия, Австралия и Румъния.

„Bangaranga“ е песента, с която DARA представя България след завръщането на страната ни в конкурса.

Големият финал на „Евровизия 2026“ ще се проведе на утре и ще бъде излъчен на живо по БНТ 1.